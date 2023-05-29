فلسطيني يحتفل بفوز أردوغان بتوزيع الفلافل في نيويورك (فيديو)

احتفل صاحب مخبز فلسطيني في مدينة نيويورك بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية بتوزيع الفلافل على أصحاب المحلات المجاورة والمارّة.

فقد احتفى مالك وموظفو مخبز ومطعم (الأقصى) في بلدية بروكلين الشهير بتقديم الوجبات التقليدية الفلسطينية، بهذه المناسبة بارتداء قمصان رياضية، عليها العلم التركي وتوزيع الفلافل احتفالا بفوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة.

وهنأ صاحب المخبز الرئيس التركي قائلا “سيادة الرئيس، مبروك، نحن نبارك لك من مدينة نيويورك”. كما قام بتشغيل أغنية “دومبرا” التي تم تأليفها خصيصا لأردوغان.

وتعدّ الفلافل الفلسطينية طبق شرق أوسطي شهير، يُصنع من الحمص المطحون الممزوج بالأعشاب والتوابل، ثم يُقلى على هيئة كرات صغيرة مستديرة.

وفاز أردوغان بالرئاسة التركية، في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، بعدما حصل على 52.14% من الأصوات، مقابل 47.86% لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.