علماء يتوصلون إلى أدلة تفسر سر إصابة الشباب بسرطان القولون والمستقيم

توصلت دراسة علمية جديدة أجراها باحثون من جامعة “جورج تاون” الأمريكية، إلى أدلة تحاول تفسير سر إصابة الشباب ومن هم أقل من 45 عامًا، بسرطان القولون والمستقيم، رغم تناولهم وجبات صحية وأنهم لم تكن لديهم عوامل خطر محددة للإصابة بهذا المرض.

وكشف الباحثون في مركز لومباردي الشامل للسرطان بالجامعة، عن أن “ميكروبيوم” الأمعاء أو مستعمرة البكتيريا التي تعيش داخل القولون قد تكون مفتاحًا مهمًّا للمساعدة على تحديد ما إذا كان الشاب سيتعرض للإصابة بسرطان القولون أم لا.

ووجدوا أن تركيبة البكتيريا والفطريات والفيروسات في ورم الشخص تختلف اختلافًا كبيرًا اعتمادًا على ما إذا كان قد تم تشخيصهم بالمرض في سن مبكرة (عمر 45 عامًا أو أقل) أو بمرض متأخر الظهور (في عمر 65 أو أكبر). فبعض الميكروبات تعزز التهاب الأنسجة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث طفرات في الحمض النووي للخلايا ويسبب المرض.

Types of Bacteria Vary Widely in Tumors of People with Early vs. Late-Onset Colorectal Cancer. A study by @LombardiCancer researchers @benweinbergmd, Hongkun Wang, Xue Geng, @marshalj23, and others, funded by @CCAlliance, to be presented at #ASCO23 https://t.co/XdU8jJ5USc

