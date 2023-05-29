داود أوغلو وعبد الله غُل يهنئان أردوغان بإعادة انتخابه رئيسا لتركيا (فيديو)

هنأ الرئيس التركي السابق عبد الله غُل، ورئيس حزب المستقبل المعارض أحمد داود أوغلو، الرئيس رجب طيب أردوغان بإعادة انتخابه مجددا لرئاسة البلاد.

وقالت وكالة الأناضول الرسمية إن داود أوغلو هنأ أردوغان، اليوم الاثنين، وذلك في تسجيل مصور بثه على حسابه في تويتر.

وقال داود أوغلو “أهنئ السيد طيب أردوغان الذي أعيد انتخابه رئيسا. وأود أن أشكر السيد كليجدار أوغلو الذي كافح من أجل الديمقراطية في ظل ظروف غير متكافئة، وكذلك زعماء تحالف الأمة ورؤساء البلديات الذين كافحنا معهم”.

وأشاد داود أوغلو بالمشاركة الكبيرة في عملية الاقتراع، مقدّما الشكر لجميع المواطنين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع وأدلوا بأصواتهم، حسب الأناضول.

وذكر أن “النضج الديمقراطي الذي ظهر من خلال المشاركة الكبيرة في الانتخابات، هو أكبر ضمانة لمستقبل البلاد”.

Seçim sonuçlarına dair açıklamamız https://t.co/OfD2XhVOL9 — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) May 29, 2023

وكان داود أوغلو عضو تحالف “الطاولة السداسية” التي ضمت رؤساء أحزاب المعارضة التي رشحت زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو لخوض الانتخابات الرئاسية لمنافسة أردوغان.

واستقال داود أوغلو من حزب العدالة والتنمية الحاكم عام 2016، وأسس حزب المستقبل في ديسمبر/كانون الأول عام 2019.

وقبل استقالته، ترأس داود أوغلو حزب العدالة والتنمية في الفترة بين 2014 و2016، كما ترأس 3 حكومات متتالية، فضلا عن عضوية البرلمان في 3 فترات تشريعية.

عبد الله غُل يهنئ أردوغان

كما هنأ الرئيس التركي السابق عبد الله غُل، الاثنين، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وذكر حساب مكتب غُل في موقع تويتر أن الرئيس السابق اتصل هاتفيا بالرئيس الحالي أردوغان وهنأه بالفوز.

وحسب ما نقلت الأناضول، قال مكتب غُل “اتصل الرئيس الـ11 للجمهورية التركية عبد الله غُل بالرئيس رجب طيب أردوغان هاتفيا مهنئا إياه، آملا أن تحمل نتيجة الانتخابات الخير لبلادنا”.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik etmiş, seçim sonuçlarının ülkemiz için hayırlı olması dileğinde bulunmuştur. — 11.CB OFİSİ (@11CBofis) May 29, 2023

وشغل غُل (72 عاما) منصب رئيس جمهورية تركيا من أغسطس/آب 2007 وحتى الشهر نفسه من عام 2014.

وفي الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، حصل أردوغان على 52.16% من الأصوات، مقابل 47.84% لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، وفق ما أعلنت الهيئة العليا للانتخابات.