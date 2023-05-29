المستشار الألماني يدعو أردوغان لزيارة برلين

وجّه المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، دعوة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة برلين خلال مكالمة هاتفية هنأه فيها بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وذلك بهدف إعطاء “زخم جديد” للتعاون بين البلدين.

وقال المتحدث باسم شولتس في بيان إن ألمانيا وتركيا، العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تريدان “منح التعاون بين الحكومتين زخما جديدا، والتفاهم حول أولويات مشتركة”، موضحا أنه بناء على ذلك “تمت دعوة (أردوغان) لزيارة برلين” من دون أن يعلن موعدا محددا.

وأضاف المتحدث أن الجانبين “يريدان العمل معا على تنمية جيدة لشرق البحر المتوسط، وعلى القرارات التي ستُتخذ في حلف شمال الأطلسي، وعلى علاقات تركيا مع الاتحاد الأوربي”.

من جهتها، قالت الرئاسة التركية في بيان إن أردوغان دعا إلى “اتخاذ مبادرات لتعزيز العلاقات الثنائية” التي شهدت تراجعا في الأعوام الأخيرة.

واحتفل أنصار أردوغان في ألمانيا بانتصاره مساء أمس الاثنين، حيث يضم البلد جالية تركية كبيرة.

مسيرات في عدة مدن حول العالم احتفالا بتقدم الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان في الانتخابات الرئاسية على منافسه مرشح تحالف المعارضة كمال #قليجدار_أوغلو. pic.twitter.com/KPkjbYE2Li — Anadolu العربية (@aa_arabic) May 28, 2023

وحصد أردوغان 67% من أصوات الناخبين في ألمانيا الذين قُدّر عددهم بمليون ونصف مليون.

وشكّل مئات الأشخاص في العاصمة برلين موكبا بسياراتهم في شارع كورفورستيندام، رافعين الأعلام التركية. وردد المشاركون شعارات مؤيدة لأردوغان رافعين صوره ومطلقين أبواق السيارات تعبيرا عن فرحهم.

واضطرت شرطة العاصمة إلى إغلاق بعض الطرق إثر الازدحام الذي شهده مركز المدينة بسبب الموكب. وفي كولن، تشكلت قوافل من سيارات أنصار أردوغان في مركز المدينة معبّرين عن فرحتهم، مرددين شعارات مؤيدة للرئيس، ومطلقين ألعابا نارية.

وحصل أردوغان في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية على 52.16% من الأصوات، مقابل 47.84% لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، وفق نتائج شبه نهائية أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات.