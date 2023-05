السودان.. تجدد الاشتباكات في الخرطوم قبيل ساعات من نهاية الهدنة

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم، اليوم الاثنين، قبيل ساعات من نهاية هدنة لمدة أسبوع، بدأت مساء يوم الاثنين الماضي، الـ22 من مايو/ أيار الجاري.

وتنتهي اليوم الاثنين، في الساعة 9:45 بتوقيت الخرطوم (19:45 بتوقيت غرينتش) مدة اتفاق بين الجيش والدعم السريع، على وقف لإطلاق النار 7 أيام وترتيبات إنسانية، برعاية سعودية أمريكية.

ونقلت رويترز عن سكان قولهم إنهم سمعوا دوي اشتباكات عنيفة ومتواصلة اليوم الاثنين، في أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم قبل ساعات من انتهاء اتفاق الهدنة الذي وفرّ بعض الهدوء وأتاح وصول قليل من المساعدات الإنسانية.

وأبلغ شهود عيان الأناضول، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بمناطق في أم درمان (غربي العاصمة) وأحياء الكدرو والحلفايا بمدينة بحري (شمال شرقي العاصمة) وأفاد الشهود بسماع دوي المدافع والأسلحة الثقيلة وتحليق للطيران العسكري مع تصاعد ألسنة الدخان واللهب في تلك المناطق.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية إفادة سكان في العاصمة التي يقطنها أكثر من 5 ملايين نسمة بأن معارك وقعت في مدينة بحري شمال الخرطوم، كما سُمع دوي المدفعية في جنوبها.

وتشهد عدة ولايات بالسودان، منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، بعد أن اتهم كل من الطرفين الآخر بمهاجمة مقار تابعة له.

Fighting between the SAF and RSF in Sudan has triggered intercommunal violence in El Geneina in West Darfur, with a more than fourfold increase in incidents compared with the monthly average for the preceding year. https://t.co/np2L9dDsBh pic.twitter.com/0tgoCcige8

— Armed Conflict Location & Event Data Project (@ACLEDINFO) May 27, 2023