السودان.. تجدد الاشتباكات في الخرطوم قبيل ساعات من نهاية الهدنة

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم، اليوم الاثنين، قبيل ساعات من نهاية هدنة لمدة أسبوع، بدأت مساء يوم الاثنين الماضي، الـ22 من مايو/ أيار الجاري.

وتنتهي اليوم الاثنين، في الساعة 9:45 بتوقيت الخرطوم (19:45 بتوقيت غرينتش) مدة اتفاق بين الجيش والدعم السريع، على وقف لإطلاق النار 7 أيام وترتيبات إنسانية، برعاية سعودية أمريكية.

ونقلت رويترز عن سكان قولهم إنهم سمعوا دوي اشتباكات عنيفة ومتواصلة اليوم الاثنين، في أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم قبل ساعات من انتهاء اتفاق الهدنة الذي وفرّ بعض الهدوء وأتاح وصول قليل من المساعدات الإنسانية.

وأبلغ شهود عيان الأناضول، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بمناطق في أم درمان (غربي العاصمة) وأحياء الكدرو والحلفايا بمدينة بحري (شمال شرقي العاصمة) وأفاد الشهود بسماع دوي المدافع والأسلحة الثقيلة وتحليق للطيران العسكري مع تصاعد ألسنة الدخان واللهب في تلك المناطق.

"الوضع في السودان كارثي … معظم اللاجئين هم من النساء والأطفال" المدير الإقليمي للمفوضية في دارفور يطلب الدعم لمساعدة المتضررين من النزاع في السودان. كل تبرع ضروري الآن لإغاثة وإيواء من يُجبرون على الفرار من ديارهم بحثاً عن الأمان.https://t.co/4LOi3TYrLJ pic.twitter.com/vGgxyIHYWY — مفوضية اللاجئين (@UNHCR_Arabic) May 26, 2023

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية إفادة سكان في العاصمة التي يقطنها أكثر من 5 ملايين نسمة بأن معارك وقعت في مدينة بحري شمال الخرطوم، كما سُمع دوي المدفعية في جنوبها.

وتشهد عدة ولايات بالسودان، منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، بعد أن اتهم كل من الطرفين الآخر بمهاجمة مقار تابعة له.

Fighting between the SAF and RSF in Sudan has triggered intercommunal violence in El Geneina in West Darfur, with a more than fourfold increase in incidents compared with the monthly average for the preceding year. https://t.co/np2L9dDsBh pic.twitter.com/0tgoCcige8 — Armed Conflict Location & Event Data Project (@ACLEDINFO) May 27, 2023

وقال الجانبان إنهما يفكران في تمديد اتفاق وقف إطلاق المبرم بوساطة السعودية والولايات المتحدة الذي ينتهي مساء اليوم؛ وذلك للسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية.

وقالت السعودية والولايات المتحدة أمس الأحد إن الجيش وقوات الدعم السريع انتهكا الهدنة مرارا، مما أدى إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية، ويتولى البلدان مراقبة الهدنة عن بُعد وطلبا تمديدها.

تشير المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بصفتهما ميسرين للاتفاق بين الأطراف السودانية إلى أنه بعد خمسة أيام من بدء نفاذ وقف إطلاق نار قصير الأمد، إلى وجود انتهاكات من قبل الطرفين أعاقت بشكل كبير إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية. pic.twitter.com/4L0MHyztXI — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 28, 2023

القتال في دارفور

وفي إقليم دارفور غربيّ البلاد تزداد الأوضاع تدهورا، وكتب المدير الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالسودان (طوبي هارورد) على تويتر “يتجاهل القتال بشكل صارخ التزامات وقف إطلاق النار، ويمنع وصول المساعدات الإنسانية”.

وقال “أدت نوبات القتال المتكررة خلال الأيام الماضية في الفاشر، شمال دارفور، بما في ذلك معسكر أبو شوك للنازحين، إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين ونهب منازل ونزوح جديد”.

أدت نوبات القتال المتكررة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع خلال الأيام الماضية في #الفاشر، شمال #دارفور، بما في ذلك معسكر أبو شوك للنازحين، إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين ونهب منازل ونزوح جديد. يتجاهل القتال بشكل صارخ التزامات وقف إطلاق النار، ويمنع… + #السودان — Toby Harward | طوبي هارورد 🇺🇳 (@tobyharward) May 28, 2023

وأسفر النزاع بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، عن مقتل مئات من الأشخاص ونزوح نحو 1.4 مليون شخص داخليا ولجوء نحو 350 ألفا آخرين إلى دول الجوار.

وبحسب بيانات موقع النزاعات المسلحة ووقائعها (أيه سي إل إي دي) فقد بلغت حصيلة القتلى منذ اندلاع المعارك 1800 شخص سقط معظمهم في العاصمة الخرطوم وفي مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.