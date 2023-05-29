الحفاظ على الصحة مع تقدم العمر قد يتحقق من خلال تمرين بسيط يعود إلى ألف عام

كشفت دراسة جديدة عن أن الحفاظ على الصحة مع التقدم في العمر قد يتحقق من خلال تمرين بسيط مثل تحريك الذراعين.

وذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية أن الدراسة توصلت إلى أن سرعة السير والتموضع والمرونة تحسنت لدى السيدات اللاتي قمن بتمرين صيني تقليدي لتحريك الذراعين 3 مرات أسبوعيا مدة شهرين.

كما أن النساء اللواتي شملتهن الدراسة، وهن في الستينيات والسبعينيات من أعمارهن، شعرن بسهولة أكبر في أداء المهام اليومية مثل ارتداء الملابس والطبخ، وذلك بعد ممارسة تمرين “شواي شو جونغ” الصيني.

تمرين بسيط وفائدة كبيرة

وفي أول دراسة من نوعها، تم تقسيم 56 امرأة تتراوح أعمارهن بين 60 و80 عاما على مجموعتين، المجموعة الأولى مارست تمرين “شواي شو” مدة 40 دقيقة 3 مرات أسبوعيا طوال شهرين.

ومارست المجموعة الثانية، حياتها بصورة اعتيادية من دون ممارسة التمرين، وبعد ذلك تم التوصل إلى أن حركة الذراعين لدى من مارسن التمارين تحسّنت من حيث التموضع والمشي والمرونة.

كما خلص الباحثون إلى أن من مارسن التمارين أصبحن يؤدين المهام اليومية بصورة أسهل وبثقة أكبر، في حين لم تسجل المجموعة التي لم تمارس التمرين أي تحسن، كما أن قدرتهن على المشي تدهورت.

وقال الباحث نيل روبرتس من جامعة إدنبرة إن نتائج الدراسة تظهر أن سلسلة تلك الحركات البسيطة والإيقاعية يمكن أن يتعلمها ويستمتع بها المسنّون، كما أنها تحسن الصحة العامة والحياة الاجتماعية.

تمرين يعود إلى ألف عام

ويتألف التمرين -الذي يعود إلى أكثر من ألف عام- من سلسلة من 5 حركات للذراعين، الأربع الأولى منها تشمل تحريك الذراعين إلى الوراء ثم إلى الأمام، إلى مستوى الكتف.

وخلال الحركة الخامسة، تقوم بثني الركبة مرتين، مرة عندما تحرك الذراعين إلى الخلف ومرة أخرى عندما تعيدهما إلى الأمام، ويمكن تكرار هذه الحركات عدة مرات.

وتقدم هذه السلسلة من الحركات منافع صحية، حيث إن ثني الركبة يعزز من قوة عضلات الخصر والفخذين، وقالت دورية (بلوس وان) إن تحريك الذراعين يحفز الأعصاب والأوتار والعضلات حول الكتف.