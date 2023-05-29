الأولى منذ شهرين.. غارات جوية اسرائيلية تستهدف محيط دمشق

ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن ضربات صاروخية قادمة من اتجاه هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل استهدفت عدة مواقع لم تحددها.

وأفادت وزارة الدفاع السورية بأن “عدوانا إسرائيليا” استهدف محيط العاصمة دمشق مساء الأحد، مشيرة إلى عدم تسجيل خسائر بشرية.

مصدر عسكري: حوالي الساعة 23:45 من مساء 28-5-2023 نفذ العـ*دو الإسـ*رائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق،

وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العـ*دوان وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات .https://t.co/WofMIykeeY 🔗 pic.twitter.com/FkMYg4swdW — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) May 28, 2023

وأضافت الوزارة “تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات”.

وهذه الضربة التي تستهدف دمشق هي الأولى منذ أواخر مارس/آذار. وكانت غارات إسرائيلية على مواقع في محيط مدينة حلب في الثاني من مايو/أيار قد خلفت 7 قتلى.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا قالت إنها إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرّقة.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه محاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعا دامياً منذ عام 2011، تسبب في مقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدّى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.