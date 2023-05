الأمم المتحدة تحذر من خطر انعدام الأمن الغذائي في السودان ومنطقة الساحل

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن سكان هايتي ومنطقة الساحل والسودان يحتاجون إلى اهتمام “عاجل” من المجتمع الدولي؛ لأن خطر انعدام الأمن الغذائي في هذه الدول هو “الأكثر إثارة للقلق في العالم”.

وكشفت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي في تقرير مشترك، أنه “تم رفع هايتي ومنطقة الساحل (بوركينا فاسو ومالي) والسودان إلى أعلى مستويات القلق” على توافر الأغذية للسكان.

وجاء في التقرير أن “ذلك ناجم عن القيود الشديدة على حركة تنقل الأشخاص والبضائع في هايتي وكذلك في بوركينا فاسو ومالي، واندلاع النزاع الأخير في السودان”.

HUNGER HOTSPOTS:

🔴A new report warns urgent assistance is required to protect lives and livelihoods and increase access to food.

🔴The report identifies 18 regions where people are at the most risk of extreme hunger and malnutrition.

🔗https://t.co/HOFGtpjJ5i pic.twitter.com/QbTFX0yyDf

