الأمم المتحدة تحذر من خطر انعدام الأمن الغذائي في السودان ومنطقة الساحل

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن سكان هايتي ومنطقة الساحل والسودان يحتاجون إلى اهتمام “عاجل” من المجتمع الدولي؛ لأن خطر انعدام الأمن الغذائي في هذه الدول هو “الأكثر إثارة للقلق في العالم”.

وكشفت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي في تقرير مشترك، أنه “تم رفع هايتي ومنطقة الساحل (بوركينا فاسو ومالي) والسودان إلى أعلى مستويات القلق” على توافر الأغذية للسكان.

وجاء في التقرير أن “ذلك ناجم عن القيود الشديدة على حركة تنقل الأشخاص والبضائع في هايتي وكذلك في بوركينا فاسو ومالي، واندلاع النزاع الأخير في السودان”.

HUNGER HOTSPOTS: 🔴A new report warns urgent assistance is required to protect lives and livelihoods and increase access to food. 🔴The report identifies 18 regions where people are at the most risk of extreme hunger and malnutrition. 🔗https://t.co/HOFGtpjJ5i pic.twitter.com/QbTFX0yyDf — World Food Programme (@WFP) May 29, 2023

حالة إنذار قصوى

وحذر التقرير من أن النزاع على السلطة بين قائد الجيش وقائد قوات الدعم السريع في السودان، الذي اندلع في منتصف أبريل/نيسان الماضي، سيكون له على الأرجح “تداعيات كبيرة على الدول المجاورة”.

وتنضم الدول الأربع بذلك إلى لائحة تضم أفغانستان ونيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن، التي تصنف في حالة إنذار قصوى وتتطلب اهتماما عاجلا، بحسب ما ذكرته الهيئة الأممية.

Nearly 4 million young children and mothers were acutely malnourished in #Sudan before the conflict erupted. These numbers are bound to increase as fighting continues. WFP has restarted lifesaving operations but access remains critical. Learn more: https://t.co/8xWES9Gvzk pic.twitter.com/MADBtXdJO5 — World Food Programme (@WFP) May 28, 2023

ويعاني عدد من سكان هذه البلدان مجاعة أو يتوقّع أن يعانيها على نحو يمثل مرحلة “كارثة”، وهي المرحلة الخامسة التي تصنف أعلى درجات الخطر في فقدان الأمن الغذائي؛ إذ يُخشَى على هذه البلدان المصنّفة حاليًّا في حالة طوارئ (المرحلة 4) من التدهور نحو ظروف كارثية.

وعبرت المنظمتان عن قلقهما من عودة ظاهرة “إل نينيو” المناخية إلى هذه المناطق الضعيفة أصلًا، وأشارت إلى احتمال بنسبة 82% لعودة هذه الظاهرة بحسب دراسة استشهد بها التقرير.

🔴 Acute food insecurity set to worsen in 18 #HungerHotspots across 22 countries – 🆕 @FAO @WFP report warns. Burkina Faso, Haiti, Mali, the Sudan have been elevated to the highest alert level to join Afghanistan, Nigeria, Somalia, South Sudan & Yemen. 👉https://t.co/0BDI7Eg8aT pic.twitter.com/S0hmPFisCl — FAO Newsroom (@FAOnews) May 29, 2023

وتترافق ظاهرة “إل نينيو” عادة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدل الجفاف في بعض مناطق العالم والأمطار الغزيرة في مناطق أخرى.

وقالت منظمة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي إنه “قد يكون لهذا التغيّر في الأنماط المناخية آثار كبيرة في مناطق مختلفة من العالم، وخاصة في الكثير من بؤر الجوع الساخنة”.