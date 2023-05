اشتباكات جديدة بين متظاهرين صرب والشرطة في شمالي كوسوفو (فيديو)

وقعت اشتباكات عنيفة، اليوم الاثنين، بين الشرطة الكوسوفية ومواطنين من القومية الصربية كانوا يحاولون استعادة السيطرة على مبنى مدينة زفيتشان شمالي البلاد.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المتظاهرين الذين يطالبون بمنع رؤساء بلديات منتخبين (من ذوي الأصول الألبانية) من تولي مناصبهم في بلدات ذات أغلبية صربية شمالي كوسوفو.

وفاز هؤلاء في انتخابات محلية نظمتها سلطات كوسوفو، في 23 أبريل/نيسان الماضي، في أربع بلديات معظم سكانها من الصرب الذين قاطعوا هذه الانتخابات إلى حد كبير.

وكان رؤساء البلدية الصرب السابقون قد استقالوا من مناصبهم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، احتجاجا على سياسة الحكومة الكوسوفية.

من جهتها، قالت الشرطة في بيان إنها ردّت عندما حاول المتظاهرون اختراق طوق أمني “باستخدام العنف والغاز المسيل للدموع”.

#Media vehicles have been a focus of #attacks in the north today. TëVë1 vehicle is seen set on fire 🔥 in the late afternoon hours today. Thankfully, the crew was not inside the car.🚗 .#media #caronfire #north pic.twitter.com/y9taBrmgfb

— RTK – Radio and Television of Kosovo (@rtklivecom) May 29, 2023