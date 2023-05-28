لهذه الأسباب.. محللون يتوقعون زيادة نسبة التصويت في الولايات المتضررة من الزلزال لصالح أردوغان بجولة الإعادة (شاهد)

انطلقت في عموم تركيا، صباح اليوم الأحد، عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها كل من الرئيس رجب طيب أردوغان، وزعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

ومن جانبهم، بدأ الناخبون في الولايات التركية التي تضررت بفعل الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد في فبراير/شباط الماضي، بالتوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

وكانت لجنة الانتخابات التركية قد سمحت لمنكوبي الزلزال بنقل أصواتهم إلى مناطقهم الجديدة، أو الانتخاب داخل المخيمات.

من جهته، توقع الأكاديمي المتخصص في الشأن التركي الدكتور علي باكير، للجزيرة مباشر، أن تزيد نسبة التصويت داخل الولايات المتضررة من الزلزال لصالح الرئيس التركي، وذلك كنوع من ردة الفعل على الحملة الإعلامية التي انتهجها كليجدار أوغلو والطريقة التي تم التعامل بها معهم.

وكانت بعض البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري قد قطعت خدماتها عن منكوبي الزلزال، بعدما أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى عدم تصويت الولايات المتضررة من الزلزال لمرشح المعارضة.

وأضاف باكير “الكثير من منكوبي الزلزال يعتبرون أن الرجل الوحيد الذي يستطيع أن يفي بوعوده ويقوم بإعادة الإعمار بشكل سريع، هو الرئيس أردوغان، ولذا يصوتون له بكثافة”.

وتابع “هذا ما لم تفهمه الصحافة الغربية بشكل عام، وحتى بعض أطراف المعارضة التي صُدمت بنتيجة التصويت في الجولة الأولى”.

وأشار باكير إلى قيام الحكومة التركية أخيرا بتسليم عدد من المنازل التي تم إعادة بنائها بالفعل، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على التصويت لصالح الرئيس أردوغان وتحالفه.

ومن المقرر أن يدلي المواطنون الأتراك بأصواتهم في الانتخابات من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

وسيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، وسيدلي ما يزيد على 60 مليون ناخب بأصواتهم في جميع أنحاء البلاد.

وتجري الجولة الثانية لعدم تجاوز أي من المرشحين عتبة الـ50% من الأصوات في الجولة الأولى يوم 14 مايو.​​​​​​​