فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية

أظهرت نتائج غير رسمية فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة التركية، اليوم الأحد، بعد تقدمه على مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة.

وحصل أردوغان على نسبة نحو 53% مقابل 47% لكليجدار أوغلو، ليصبح بذلك رئيسًا للبلاد لخمس سنوات أخرى.

ودعي أكثر من 60 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم فيها لاختيار رئيسهم.