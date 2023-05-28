عقب إدلائهما بصوتيهما.. أردوغان يدعو الأتراك للمشاركة وكليجدار أوغلو يتعهد بـ”جلب الحرية” (فيديو)

أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بصوته في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية بمدينة إسطنبول، رفقة عقيلته أمينة أردوغان.

وشارك الرئيس التركي في الانتخابات بمدرسة “صفت تشيبي” بمنطقة أوسكودار على الجانب الآسيوي لمدينة إسطنبول، حيث كان في استقباله عدد من المواطنين قبيل الانتقال للإدلاء بصوته.

ووضع أردوغان وعقيلته ورقتي صوتيهما في الصندوق الانتخابي رقم 3279، حيث وقفا في الطابور وأتمّا جميع الإجراءات المطلوبة قبيل أن يوقعا ويخرجا من القاعة.

وعقب الإدلاء بصوته، قال أردوغان للصحفيين “أتوقع أن تكون عملية الفرز سريعة الليلة”. وأضاف “أرجو من جميع المواطنين الإدلاء بأصواتهم وعدم التراخي أو التهاون”.

وتابع “لا يشهد أي بلد في العالم نسبة مشاركة في التصويت تصل إلى 90 %، تكاد تركيا تصل إلى هذه النسبة”.

ويخوض أردوغان الجولة الثانية من موقع قوة، مستفيدًا من دعم المرشح السابق سنان أوغان الذي حلّ ثالثًا في الجولة الأولى وحصل على 5.2% من أصوات الناخبين.

وبدوره، أدلى مرشح (تحالف الأمة) للرئاسة التركية كمال كليجدار أوغلو، اليوم، بصوته في مدرسة الأرجنتين بالعاصمة أنقرة، رفقة عقيلته سلوى كليجدار أوغلو.

عاجل | كمال #كليجدار: أناشد المواطنين التوجه إلى الصناديق من أجل الديمقراطية الحقيقية التي نريدها – أدعو الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم من أجل التخلص من النظام الاستبدادي – أناشد المواطنين التوجه إلى الصناديق للتخلص من النظام الاستبدادي وتحقيق الديمقراطية الحقيقية… pic.twitter.com/B8K2oQD2nj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 28, 2023

وعقب الإدلاء بصوته، قال كليجدار أوغلو للصحفيين “أدعو جميع مواطنينا إلى الصناديق من أجل القضاء على النظام الاستبدادي وجلب الحرية لبلادنا”.

وأكد لمناصريه الذين صفقوا له عند خروجه من مركز الاقتراع أن “كل أنواع الذم والتشهير أُطلقت”، مضيفًا “لكنني أثق بالفطرة السليمة للمواطنين، وستأتي الديمقراطية بالتأكيد في هذا البلد، ستأتي الحرية”.

وانطلقت في عموم تركيا، صباح الأحد، عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها مرشح (تحالف الجمهور) الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح (تحالف الأمة) كمال كليجدار أوغلو.

ومن المقرر أن يدلي المواطنون الأتراك بأصواتهم في الانتخابات من الساعة الثامنة وحتى الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي، حيث يصوتون في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات​​​​​​​.