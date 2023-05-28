عبر الجزيرة مباشر.. الطفلة السورية سفيرة الطفولة والسلام توجه رسالة جديدة إلى كليجدار أوغلو (فيديو)

ناشدت الطفلة السورية وسفيرة الطفولة والسلام روجينا قرنفل، زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو، ضرورة إعادة النظر في دعوته الأخيرة الخاصة بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم إذا فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا .

وقالت روجينا قرنفل موجهة كلامها إلى كليجدار أوغلو “أتمنى أن تصلك رسالتي وتفهم مطالبي كطفلة، طالما أنك أب ولديك أطفال”.

وأضافت “نعيش في تركيا منذ عشر سنوات بأمن وأمان ولا نريد العودة لسوريا، لأن العديد من أهالينا مطلوبون من قبل النظام”.

وتابعت “السوريون المقيمون في تركيا كلهم يعملون بعرق جبينهم، وهم يساعدون على تنميتها وتطويرها، فكيف يمكن ترحيلهم؟”.

وكان كليجدار أوغلو قد تعهد في وقت سابق بإعادة اللاجئين الذين فروا من الحرب إلى سوريا. وقال كليجدار أوغلو وهو أيضا رئيس حزب الشعب الجمهوري، في لقاء جماهيري أمام أنصاره في مدينة إسكي بوسط الأناضول “سنرسل أشقاءنا وشقيقاتنا السوريين إلى بلادهم خلال سنتين على أقصى تقدير”، ولم يوضح كيفية تنفيذ هذه الخطة.

وأضافت روجينا قرنفل “تخيل سيد كليجدار أوغلو أنك تعيش في دولة أخرى وتتعرض للتهديد بالترحيل في كل لحظة وحين، بعدما قضيت في ذلك البلد 10 سنوات كاملة”.

وأضافت موجهة كلامها إلى القوى السياسية التركية التي ترفع شعار إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم “أين كنتم منذ 10 سنوات عندما كان الأطفال والأمهات في سوريا يُضربون بشتى أنواع الصواريخ والطائرات؟”.

وكانت الطفلة السورية وسفيرة الطفولة والسلام قد بثت عبر مواقع التواصل فيديو تضمّن رسائل عدة إلى مرشح المعارضة التركية، دعته فيها إلى مراجعة موقفه المتشدد من اللاجئين، قائلة “لديك أبناء، فماذا لو كنا أبناءك؟”.

وقالت روجينا إن هذا الفيديو حقق انتشارا واسعا على مستوى منصات التواصل الاجتماعي، وإنها تلقت الكثير من الاتصالات من مواطنين سوريين وأتراك، عبّروا فيها عن دعمهم لوجود السوريين في تركيا ودورهم الحيوي في مستقبل البلاد.