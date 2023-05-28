“دون الرضوخ لأي تهديد”.. شاهد: موظفو مراكز الاقتراع يؤدون القسم قبل بدء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية

تداولت منصات محلية تركية مقطع فيديو يُظهر قيام مسؤولي صناديق الاقتراع بأداء القسم، قبل انطلاق عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية، صباح اليوم الأحد، التي يتنافس فيها مرشح تحالف الأمة كمال كليجدار أوغلو، مع مرشح تحالف الجمهور رجب طيب أردوغان.

وأظهر المقطع الذي التُقط في أحد مراكز الاقتراع بمدينة إسطنبول، قيام موظفي المركز بترديد القسم خلف شخص منهم، قبل بدء عملية الاقتراع في الثامنة صباحا.

وردد الموظفون نص القسم قائلين “دون الرضوخ لأي تهديد، ودون الخوف من أي أحد، ولكي أقدم نتائج الانتخابات بشكل صحيح للشعب، واستنادا إلى وظيفتي التي خوّلها القانون، سأعمل بإيمان وصدق”.

Cumhurbaşkanı seçiminin 2'nci turunda sandık başında bulunacak görevliler, sandık yemini ederek göreve başladı pic.twitter.com/eJNzOJhzDe — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) May 28, 2023

ويدلي المواطنون الأتراك بأصواتهم في الانتخابات من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، حيث يصوتون في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات.