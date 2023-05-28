اللجنة العليا للانتخابات في تركيا تعلن فوز رجب أردوغان برئاسة البلاد

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، ليصبح رئيسًا للبلاد لخمس سنوات أخرى.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا إن أردوغان حصل على 52.14% من الأصوات مقابل 47.86% لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو بعد إحصاء الأصوات جميعها تقريبًا.

وخرج أنصار أردوغان للاحتفال في المدن الرئيسة في تركيا، وتوقفت حركة المرور في ساحة تقسيم الشهيرة في إسطنبول، وتجمعت حشود كبيرة خارج القصر الرئاسي في أنقرة.