“اعرف قيمته”.. مسعود أوزيل ينشر فيديو للتذكير بمعاناة المحجبات في تركيا (شاهد)

أعاد نجم كرة القدم العالمي مسعود أوزيل، اليوم الأحد، نشر مقطع فيديو يُذكر بانتهاكات حزب الشعب الجمهوري بحق المحجبات في تركيا.

ونشر أوزيل عبر حسابه في تويتر المقطع الذي حمل عنوان “اعرف قيمته”،‌ دعما للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا التي كرّست العلمانية في دستورها، حظرت لفترة طويلة ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة والمدارس والجامعات، وكذلك في أماكن مثل البرلمان ومباني الجيش. وبقي هذا الوضع قائما إلى أن رفعت حكومة أردوغان القيود المفروضة على ارتداء الحجاب عام 2013.

يُذكر بانتهاكات حزب الشعب الجمهوري ضد المحجبات في تركيا.. مسعود أوزيل ينشر مقطع فيديو لأردوغان بعنوان "إعرف قيمته"#الانتخابات_التركية | #تركيا_تنتخب 🇹🇷 pic.twitter.com/IGo7Ycqgxo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 27, 2023

وتسهم المرأة بدور كبير في الانتخابات الرئاسية التركية، إذ تمثل النساء نحو نصف أصوات الناخبين، وتشغل قضايا المرأة جزءًا مهمًّا من الحملات الانتخابية للأحزاب والتحالفات السياسية.

وخلال 20 عامًا من حكم حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، تغيّر وضع المحجبات بشكل كبير، فبينما كُنّ يُمنعن من الحياة العامة ومن حقوقهن في التعليم العالي والعمل الحكومي، أصبحن الآن وزيرات وسفيرات وعضوات في البرلمان.