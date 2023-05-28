احتفالات شعبية في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت بعد فوز أردوغان في انتخابات الرئاسة التركية (فيديو)

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت احتفالات صاخبة بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة التركية.

ونظم مجموعة من الشباب جولة على الدراجات النارية جابت شوارع بيروت، حاملين الأعلام التركية.

كما شهدت مناطق لبنانية أخرى احتفالات بفوز الرئيس التركي، وانطلقت في مدينة طرابلس شمال لبنان الاحتفالات بفوز أردوغان وسط الأهازيج والأغاني الشعبية.

وخرج مئات اللبنانيين والسوريين إلى ساحة التل المعروفة بالساعة الحميدية، حاملين الأعلام اللبنانية والتركية وصور الرئيس أردوغان.

وفي مدينة دير عمار الشمالية، رفعت لافتات مكتوب عليها تبريكات لأردوغان وحزبه على فوزه بولاية رئاسية جديدة.

وحسب النتائج الأولية للانتخابات، فإن آخر الأرقام غير الرسمية كشفت عن تقدم ملموس للرئيس رجب طيب أردوغان بعد أن حصد أكثر من 52.87% من الأصوات متقدمًا على كمال كليجدار أوغلو بـ47.13% بعد فرز 99% من الأصوات.