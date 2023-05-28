احتفالات شعبية تعم شوارع العاصمة القطرية احتفالا بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (فيديو)

انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، مساء الأحد، مسيرات عفوية في منطقة “كتارا” احتفالًا بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وحمل المشاركون الأعلام التركية مرددين هتافات الفرحة العارمة بفوز أردوغان، وجابت مئات السيارات، كورنيش الدوحة احتفالًا بفوز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة.

وحملت السيارات الأعلام التركية والفلسطينية، بينما أطلق سائقوها أصوات الأبواق مرددين هتافات الفرح، وسط مشاركة لافتة من الأطفال، بحسب مراسل الأناضول.

وكان أمير دولة قطر أول من قدّم التهنئة للرئيس رجب طيب أردوغان.

وغرّد أمير قطر في حسابه على موقع تويتر “أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقّق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدّم ورخاء، ولعلاقات بلديْنا القوية مزيدًا من التطور والنماء”.

أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) May 28, 2023

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا فوز أردوغان في انتخابات الرئاسة، ليصبح رئيسًا للبلاد لخمس سنوات أخرى.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا إن أردوغان حصل على 52.14% من الأصوات مقابل 47.86% لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو بعد إحصاء الأصوات جميعها تقريبًا.