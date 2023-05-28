أيام الله.. ما معنى حديث “انصر أخاك ظالما أو مظلوما”؟ (شاهد)

قال الداعية الإسلامي الشيخ بدر الدين عثمان إن مشكلة كثير من البلدان التي تخضع لأنظمة حكم استبدادية، هي أن كثيرا من شعوب هذه البلدان لا تأخذ على يد الظالم ولا ترد حكامها عن ظلمهم، وأورد الحديث النبوي الشريف الذي قال فيه الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، “انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوماً، أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره”.

وأضاف الشيخ عثمان في حديثه لبرنامج (أيام الله) عبر الجزيرة مباشر “إذا رأى الواحد منا إنسانا يتعرض لنوع من الظلم فعليه أن ينصره ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويقف معه ويدافع عنه قدر إمكانه”.

وتابع مخاطبا المشاهد “إذا آثرت السكوت عن ظلم أخيك، فتأكد بأن هذا الظلم سيتحول إليك أنت أيضا في يوم من الأيام”.

وأشار الشيخ إلى أنه لا فرق بين ما إذا كان الظالم أو المظلوم مسلما أو غير مسلم، مؤكدا أنه يجب الوقوف في وجه الظالم حتى لو كان مسلما، وأن المظلوم تجب نصرته حتى لو كان غير مسلم.