أمير دولة قطر يهنئ الرئيس التركي أردوغان بالفوز في الانتخابات الرئاسية

هنّأ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في انتخابات الرئاسة التركية على مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وغرّد أمير قطر على حسابه على موقع تويتر “أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقّق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدّم ورخاء، ولعلاقات بلديْنا القوية مزيدًا من التطور والنماء.”

أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) May 28, 2023

وأظهرت نتائج أولية فوز أردوغان برئاسة تركيا بنحو 53% مقابل 47% لكليجدار أوغلو.