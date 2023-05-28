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أمير دولة قطر يهنئ الرئيس التركي أردوغان بالفوز في الانتخابات الرئاسية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني (الأناضول- أرشيف)
28/5/2023-|آخر تحديث: 28/5/202307:37 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

هنّأ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في انتخابات الرئاسة التركية على مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وغرّد أمير قطر على حسابه على موقع تويتر “أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقّق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدّم ورخاء، ولعلاقات بلديْنا القوية مزيدًا من التطور والنماء.”

وأظهرت نتائج أولية فوز أردوغان برئاسة تركيا بنحو 53% مقابل 47% لكليجدار أوغلو.

المصدر : الجزيرة مباشر