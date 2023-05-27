“مسجد شنودة” يثير جدلا واسعا في مصر.. والأوقاف توضح (شاهد)

تصدر اسم “مسجد شنودة” قائمة الأعلى تداولًا على نصات التواصل الاجتماعي في مصر وحتى محرك البحث غوغل، وذلك بعد الكشف عن مسجد إسلامي بإحدى القرى شمالي البلاد يحمل اسمًا مسيحيًا.

وافتتح المسجد، أمس الجمعة، في قرية نديبة التابعة لمحافظة البحيرة شمالي مصر، وتسبب في إثارة كثير من الجدل على منصات التواصل، نظرًا لأن الاسم متداول بين المسيحيين وليس المسلمين.

وحسب بيان لمحافظة البحيرة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فقد افتُتح المسجد ضمن مساجد عدة بالمنطقة، وقالت المحافظة إن المسجد تكلّف مليون و200 ألف بالجهود الذاتية من الأهالي المنطقة.

وكشف أيمن أبو عمر -وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة- في بث مباشر على صفحته الشخصية القصة وراء تسمية المسجد، وقال إن المسجد كان قديمًا وأعيد تجديده، وأنه في عزبة تسمى عزبة شنودة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة في تصريحات لصحف محلية إن المسجد حكومي “باسم مسجد عزبة شنودة، وليس مسجد شنودة، وهي قرية تابعة لمجلس قرية نديبة، مؤكدًا أن المسجد يحمل هذا الاسم منذ بنائه منذ 40 عامًا على أملاك الأخوة المسيحيين الذين تبرعوا بالأرض لبناء مسجد عليها”.

وبعد إثارة الجدل على منصات التواصل، عدّلت صفحة محافظة البحيرة المنشور الوارد فيه اسم “مسجد شنودة”، إلى مسجد “عباد الرحمن”.

جدل على منصات التوصل

وتداول رواد مواقع التواصل صور افتتاح المسجد الجديد، معبرين عن دهشتهم وطالب بعضهم تغيير اسم المسجد الذي رأوه منافيًا للدين الإسلامي.

وكتب حسين خالد منتقدًا الاسم “هل عشان اسم العزبة شنودة يبقى بالضرورة اسم المسجد شنودة؟”، واتهم وزارة الأوقاف بالإهمال.

وعلّق حساب باسم “ساجد تحت عرض الرحمن” على اسم المسجد وكتب “الرسول كان يغير أسماء أصحابه التي كانت لهم في الجاهلية ويختار لهم أسماء لائقة تتناسب مع إسلامهم”، مضيفًا “لمصلحة من وجود مثل هذه المشاكل بين المسلمين والمسيحيين”.

واعتبر هاني زهلان أنه من الطريف تسمية مسجد باسم “شنودة”، مشيرًا إلي وجود العديد من الأسماء في مصر التي ليست مرتبطة بالمبنى أو غيره.

ورأت ميرا أنه لا مشكلة في الاسم، مشيرة إلى أن أرض المسجد تبرع بها صاحب القرية ويدعى “شنودة” من عشرات السنين، فضلًا عن وجود العديد من الأسماء المشابهة في مصر لمساجد بأسماء مسيحية والعكس، على حد قولها.