“طريق التنمية”.. العراق يعلن مشروع ربط بري بين دول الخليج وتركيا (فيديو)

أعلن العراق اليوم السبت، مشروع خطّ بري وخط لسكك الحديد يصل الخليج بالحدود التركية، يطمح العراق من خلاله إلى أن يكون طريقًا أساسيًّا لنقل البضائع بين الشرق الأوسط وأوربا.

ولا يزال المشروع الذي حدّدت الحكومة العراقية تكلفته بنحو 17 مليار دولار بطول 1200 كيلومتر داخل العراق، في مراحله الأولى.

وتطمح بغداد إلى تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع دول في المنطقة، وهي قطر والسعودية والكويت وعمان والإمارات والأردن وتركيا وإيران. وقد دُعي ممثلو وزارات النقل في هذه الدول، اليوم السبت، إلى بغداد للمشاركة في المؤتمر المخصص لإعلان المشروع.

وفي كلمة له خلال افتتاح المؤتمر قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني “نرى في هذا المشروع المستدام ركيزة للاقتصاد المستدام غير النفطي، وعقدة ارتباط تخدم جيران العراق والمنطقة، وإسهاما في جلب جهود التكامل الاقتصادي”.

'رئيس الوزراء: طريقُ التنمية شريان اقتصادي وفرصة واعدة لالتقاءِ المصالح والتاريخ والثقافات' https://t.co/07GZy6zkos — واع (@INA__NEWS) May 27, 2023

وبحسب بيان للجنة النقل والاقتصاد في مجلس النواب، نقلته وكالة الأنباء العراقية، فإن المشروع سيكون “استثماريًّا للدول المشاركة وكل دولة بإمكانها إنجاز جزء من المشروع”.

وأشار البيان إلى أنه “من المؤمل أن ينجز المشروع ويكتمل خلال 3 أو 5 سنوات”، مضيفًا أن “آلية الاستثمار سوف تناقش بعد عقد المؤتمر مع الدول المشاركة”.

“طريق التنمية”

ويعاني العراق الغني بالنفط، من تهالك في بنيته التحتية وطرقه جراء عقود من الحروب، وانتشار الفساد.

ويؤكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن من أولويات حكومته إعادة تأهيل البنية التحتية للنقل والطرق وكذلك قطاع الكهرباء المتهالك أيضًا.

ويسمح هذا المشروع الذي سُمي بـ”طريق التنمية” للعراق باستغلال موقعه الجغرافي والتحول إلى نقطة عبور للبضائع والتجارة بين الخليج وأوربا.

وهناك أعمال جارية حاليا لتأهيل ميناء الفاو في أقصى جنوب العراق المجاور لدول الخليج، لأن يكون محطة أساسية لوصول البضائع بحرًا قبل نقلها برًّا.

ويهدف المشروع كذلك إلى بناء 15 محطة قطار للبضائع والركاب على طول الخط، تنطلق من البصرة جنوبًا مرورًا ببغداد ووصولًا إلى الحدود مع تركيا.