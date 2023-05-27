تقرير: ارتفاع حوادث الكراهية ضد المسلمين بنسبة 50% في ولاية نيوجيرسي الأمريكية

أظهر تقرير جديد زيادة بنسبة 46% في الحوادث المعادية للمسلمين في ولاية نيوجيرسي الأمريكية عام 2022 مقارنة بالعام السابق.

ووفقًا للتقرير الذي أصدره فرع نيوجيرسي التابع لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، والمكون من 52 صفحة، أكدت منظمة الحقوق المدنية أنها تلقت 152 شكوى العام الماضي، مقارنة مع عدد الشكاوى في العام 2021 التي لم يتجاوز 104.

ووجد التقرير أن ما يقرب من 22.4% من الشكاوى تتعلق بالتوظيف، وحوالي 18.4% إحالات لقضايا مرتبطة بالقانون الجنائي وقانون الهجرة وقانون الطلاق والأسرة والمساعدة المالية.

وفقًا للتقرير، فإن ما يقرب من 17.8% من الشكاوى متعلقة بالمدارس، التي تضمنت التنمر والتحيز وسوء المعاملة وقضايا المناهج الدراسية والحرمان من التسهيلات الدينية.

وذكر التقرير أن هذه الأرقام لا تمثل فقط مجموع الحوادث عن الإسلاموفوبيا والتحيز ضد المسلمين في نيوجيرسي، بل تعكس بيانات نموذجية تتكون من تقارير من أعضاء المجتمع واتجاهات أكبر بشكل عام.

ومما جاء في التقرير أن “الأحداث المأساوية التي وقعت في 11 سبتمبر/أيلول 2001، سلطت الأضواء على المسلمين بشكل واضح وصريح، إلا أن الخطاب المعادي للمسلمين والتعصب والعنف الناجم عن ذلك قد سبق أحداث 11 سبتمبر بفترة طويلة”.

وكان أحد الأهداف الرئيسة للتقرير هو “تصحيح السرديات وحملات التضليل الخطير نظرًا للخطاب المنفجر المعادي للمسلمين والذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تطبيع التعصب والعنف ضد المسلمين ويفسح المجال للتشريعات المناهضة للمسلمين”.