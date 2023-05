بعد تعرضه لحادث.. عازف يصاب بحالة نادرة تجعله “يرى” الموسيقى

تعرّض عازف وملحن موسيقي لإصابة في الرأس نتيجة حادث دراجة نارية، لاحظ بعده عرضًا غير طبيعي، حيث بدأ “يشاهد الموسيقى” على حد وصفه، كما أن إبداعه الفني تطور بشكل كبير خلال بضعة أشهر.

وأوضح تقرير نشره موقع (لايف ساينس) العلمي أن الرجل (66 عامًا) يُدرّس الموسيقى وهو عازف وملحّن موسيقي، وفي 2021، تعرّض لحادث دراجة نارية ألقى به على بعد 9 أمتار من دراجته.

شعر الرجل بعد الحادث بالتخبّط، حتى إنه لم يستطع تذكّر تفاصيل الحادث، ثم نُقل إلى المستشفى ليُظهر فحص بالأشعة المقطعية أن لديه تجمّعًا دمويًا على سطح الدماغ، وهي حالة تعرف باسم “الورم الدموي تحت الجافية”، لكن الحالة لم تتطلّب علاجًا جراحيًا، وخرج المصاب من المستشفى بعد ثلاثة أيام.

عانى الرجل من مشاكل في الإدراك، خاصة مشاكل الذاكرة، نتيجة إصاباته الدماغية، لكنه بدأ يرى النوتات الموسيقية عندما يسمع الموسيقى المباشرة أو المسجلة.

Musician's head injury triggered rare synesthesia, causing him to 'see' music https://t.co/ruvnOKukEw

— Live Science (@LiveScience) May 18, 2023