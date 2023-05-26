مصرع طفلين وتضرر منازل ومرافق عدة إثر فيضانات اجتاحت شمال الجزائر (فيديو)

لقي طفلان مصرعهما، وتضررت العديد من المرافق والمنازل جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق عدة في الجزائر خلال الساعات الماضية، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية.

فقد أعلنت وزارة الداخلية في الجزائر، أمس الخميس، وفاة طفل عمره 9 سنوات وطفلة في السابعة من عمرها، انتُشل جثمانها في ضاحية تابعة لولاية بشمال شرق البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن الطفل لقي مصرعه متأثرًا بجروح أصيب بها جراء انهيار جدار ملعب رياضي، وأن الطفلة كانت مفقودة ثم عُثر على جثتها بوادٍ في ضاحية ببلدة تابعة لولاية “قالمة” بشمال شرق البلاد.

وذكرت الوزارة أنّه جرى تسجيل تضرر عدد من المنازل والبنايات والمرافق العمومية، في حين قامت الوزارة بتشكيل خلية مركزية للتعامل مع التقلبات الجوية.

وكانت فرق الدفاع المدني المتخصصة، قد أجْلَت 27 من الرعايا الأفارقة (9 نساء و5 رجال و13 طفلًا ورضيعًا) بعدما حاصرتهم مياه وادي سيبوس في ولاية قالمة، إثر ارتفاع مستوى المياه فيه.

وأعلنت السلطات بولاية تيبازة -غربي العاصمة الجزائر- تعليق الدراسة في عدد من المدارس، وقطع الكهرباء احترازًا، للسماح بشفط المياه المتسربة إلى المنازل.

قطع الطرق

وفي العاصمة الجزائر تسببت الفيضانات في قطع بعض الطرق السريعة وإغراق عدد من الأحياء، مما أدى إلى زحمة مرور خانقة.

وبعد فترة جفاف في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين، تشهد هذه الأيام عدد من المقاطعات الشمالية أمطارًا غزيرة غير معتادة ساهمت في ارتفاع مخزونات السدود.

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الجزائرية هطل المزيد من الأمطار المصحوبة برعود خلال الأيام المقبلة في الولايات الشمالية.