“لسنا في تركيا للسياحة”.. طفلة سورية تبث رسالة قوية لكليجدار أوغلو عبر الجزيرة مباشر (فيديو)

وجهت طفلة سورية عبر الجزيرة مباشر رسالة إلى مرشح المعارضة لرئاسة تركيا وزعيم حزب “الشعب الديمقراطي” كمال كليجدار أوغلو، بعد خطاباته العنصرية اتجاه اللاجئين في بلده، وتهديده المستمر بإرجاعهم إلى سوريا، عندما يصبح رئيسا.

وقالت الطفلة روجينيا سفيرة الطفولة والسلام في مقطع فيديو، إنها تتحدث باسمها وباسم جميع السوريين الذين يعيشون في تركيا، إلى كمال كليجدار أوغلو.

ومضت الطفلة تقول “يا سيد كليجدار أوغلو، تخيل أنك لاجئ بدولة ثانية غير دولتك، وأنك تتعرض للتهديد كل يوم في الدولة التي تعيش فيها”.

وتابعت “تخيل أن هذه الدولة تقول لك كل يوم، نحن لا نريدك، اجمع أغراضك، وأغرب من حيث أتيت يكفيك مكوثا هنا، خذ أولادك وارحل لم نعد نريدك”.

“لا أحد يفرح بترك بلده”

وانفعلت الطفلة ببراءة وهي تحاول أن تُبسّط الأمر لكليجدار أوغلو بالقول “هؤلاء الذين يأتون من سوريا إلى تركيا لا يأتون لأجل السياحة، ولا لأنهم فرحون، لا أحد يفرح بترك بلده”.

واستطردت في فيديو جاء عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر “يا سيد كليجدار أوغلو، لديك عائلة وأولاد وننتظر منك أن تفهمنا قليلًا”.

وقالت “سوريا ليست آمنة، هؤلاء السوريون الذين تقول إنك تريد إرجاعهم إلى بلادهم هم مطلوبون، ولا يمكنهم العودة. الأمر ليس بالغصب. لا يمكنهم العودة”.

ويُعَد ملف اللاجئين في تركيا محور دعاية للأحزاب والتحالفات السياسية قبل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية، التي يخوضها أردوغان وكليجدار أوغلو بعد غد الأحد.

وتعهد كليجدار أوغلو بطرد “10 ملايين لاجئ”، وردّ وزير الداخلية التركي سليمان صويلو على ادعاءات مرشح المعارضة بشأن عدد اللاجئين السوريين في تركيا.

وقال صويلو في لقاء مع قناة (سي إن إن تورك) إن عدد السوريين 3 ملايين و381 ألفًا و429، وهم يخضعون للحماية المؤقتة.

وعلّق وزير الداخلية التركي على اتهامات كليجدار أوغلو للاجئين بتهديد الأمن، قائلًا إن معدل الجرائم لدى السوريين المقيمين في تركيا غير مرتفع، مشيرًا إلى أن السوريين “منضبطون ويتحكمون في أنفسهم”.