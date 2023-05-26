أردوغان: تقدمنا حتى الآن يجب ألا يجعلنا نتهاون في التصويت بجولة الإعادة (فيديو)

شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أهمية القرار الذي سيتخذه المواطنون بعد غد الأحد، في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية من أجل مستقبل بلدهم وأطفالهم.

جاء ذلك في خطاب ألقاه على هامش ملتقى نسوي أقامه حزب العدالة والتنمية الحاكم، اليوم الجمعة، في مركز إسطنبول للمؤتمرات.

وقال أردوغان “الأحد القادم سنتوجه مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع، وربما سنتخذ أحد أهم الخيارات في حياتنا”، وأضاف: “سنتخذ قرارًا مهمًا للغاية ليس فقط بشأن أنفسنا، بل أيضًا بشأن مستقبل بلدنا وأطفالنا”، وتابع “نحن متقدمون في الانتخابات وعلينا الاستمرار فيما بدأناه في 14 مايو/أيار”.

وتوجه بالخطاب للنساء التركيات قائلًا “لطالما تعرضت السيدات المحجبات للتضييق في الأنظمة الماضية، ولم يستسلمن، وها نحن نقول لكن نحن أيضًا لن نستسلم وسنحقق الفوز بإذن الله”.

وأكد الرئيس التركي أن التقدم الذي أحرزه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في 14 مايو الجاري، يجب أن لا يجعل مؤيديه يتهاونون في المشاركة بجولة الإعادة.

وتابع “السيد كمال كليجدار أوغلو وصف الحجاب بأنه قطعة قماش، وقلل من قيمة الحجاب وشأنه، وأنا أسأل الآن أخواتي المحجبات: كيف له أن يصف الحجاب بهذه الطريقة؟! إنه رجل فاشل بكل معنى الكلمة”.

وفي 14 مايو الجاري شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، تنافس في الرئاسية مرشح (تحالف الجمهور) الرئيس أردوغان، ومرشح (تحالف الأمة) زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف (الأجداد) سنان أوغان.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسميًا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليجدار أوغلو في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.

وحصل أردوغان على (49.52%)، فيما نال كليجدار أوغلو (44.88%)، وسنان أوغان (5.17 %)، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات.

واستطرد أردوغان “لقد رأينا أداء المعارضة الفاشيستي في الحياة السياسية، ووقوفهم إلى جانب الإرهابيين الذين يقتلون الأطفال. نعم ذهب السيد كمال إلى ديار بكر ولم يزر أمهات ديار بكر. لذا فأنا واثق بأن الجواب الصحيح عن كل هذا سيكون بأيدي النساء”.