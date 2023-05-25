مقتل امرأة وضابطي شرطة بحادث طعن وإطلاق نار في وسط اليابان (فيديو)

قالت وسائل إعلام يابانية إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب شخص آخر بحادث إطلاق نار وطعن في وسط البلاد، اليوم الخميس، وإن الجاني تحصن داخل أحد مباني المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية الرسمية، نقلا عن الشرطة، أن شخصا يحمل سكينًا وبندقية صيد، قتل 3 أشخاص بوسط البلاد اليوم الخميس، هم امرأة وضابطان.

Police in the central Japanese prefecture of Nagano say a man with what appeared to be a hunting rifle and a knife has killed a woman and two officers.https://t.co/xKBCiPaawC — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) May 25, 2023

وقالت الشرطة في محافظة ناغانو بوسط اليابان إن رجلا يحمل ما يبدو أنه بندقية صيد وسكين قتل امرأة وضابطين، مشيرة إلى أنها تلقت بلاغا يفيد بأن رجلا طعن امرأة، وبعد وصول الضباط إلى مكان الحادث، فتح الرجل النار عليهم.

وقالت الشرطة أيضا إن الرجل أصاب 4 أشخاص، بينهم المرأة والضابطان، وإنه مختبئ في مبنى بالمدينة، وحذرت السلطات السكان المجاورين لمكان الحادث، ودعتهم إلى البقاء في منازلهم لأن الرجل “لا يزال مسلحا”.

وتعد جرائم إطلاق النار نادرة جدا في اليابان، حيث تخضع ملكية الأسلحة لرقابة مشددة، ويمر الشخص الساعي لامتلاك السلاح بعملية صارمة للحصول على ترخيص.