مقتل امرأة وضابطي شرطة بحادث طعن وإطلاق نار في وسط اليابان (فيديو)

قالت وسائل إعلام يابانية إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب شخص آخر بحادث إطلاق نار وطعن في وسط البلاد، اليوم الخميس، وإن الجاني تحصن داخل أحد مباني المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية الرسمية، نقلا عن الشرطة، أن شخصا يحمل سكينًا وبندقية صيد، قتل 3 أشخاص بوسط البلاد اليوم الخميس، هم امرأة وضابطان.

