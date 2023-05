مصر.. تعويم سفينة بعد جنوحها في قناة السويس، وحركة الملاحة تعود إلى طبيعتها (فيديو)

قالت هيئة قناة السويس، إن طواقمها تمكنت من إصلاح عطل طارئ أصاب ماكينات إحدى سفن البضائع فجر اليوم الخميس.

وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في بيان، إن عمال الإنقاذ البحري نجحوا في التعامل باحترافية مع عطل طارئ لماكينات سفينة بضائع، وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من السعودية إلى مصر.

وأضاف ربيع أنه يجري قطر السفينة للغاطس الخارجي للسويس بواسطة ثلاث قاطرات، تمهيدا لاستئناف حركة الملاحة في القناة.

وفجر اليوم، أصاب عطل طارئ سفينة لنقل البضائع، فأدى إلى توقفها وتعطل حركة الملاحة في الاتجاهين.

ويبلغ طول السفينة التي ترفع علم هونغ كونغ 190مترا، وعرضها 32 مترا، وحمولتها 34 ألف طن.

وأوضح رئيس الهيئة أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بعطل ماكينات السفينة ورباطها، تم الدفع بفريق الإنقاذ البحري وبثلاث قاطرات لقطر السفينة، لبدء عملية توصيل القاطرات بالسفينة وقطرها للغاطس الخارجي.

وأضاف ربيع “إلا أن تعطل ونش السفينة وعدم إمكانية رفع المخطاف أعاق استكمال إجراءات التوصيل بالقاطرات، وبعد إصلاح عطل الونش تم رفع المخطاف مرة أخرى واستئناف عملية توصيل القاطرات ثم قطرها”.

وبدورها قالت شركة الشحن (لِيث إيجينسيز) اليوم، إن زوارق قطْر تمكنت من تعويم السفينة الكبيرة التي جنحت في قناة السويس المصرية عدة ساعات، مما سمح بعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها في أحد أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم.

وأظهر موقع “مارين ترافيك” لتتبع السفن أن السفينة غير قادرة على الحركة قرب الطرف الجنوبي للقناة، ومتوقفة بزاوية بجوار الجانب الشرقي للقناة، لكن بعد ذلك بدا أن السفينة تم تحريكها صوب المنتصف ووُجهت نحو الجنوب.

The #SuezCanal Authority has successfully refloated the Xin Hai Tong 23, a Hong Kong flagged Bulker, which had earlier ran aground, giving us all flashbacks of the 2021 Ever Given incident.

Our playback feature is the perfect tool to see how it all unfolded#globaltrade pic.twitter.com/86AOOtSROh

— MarineTraffic (@MarineTraffic) May 25, 2023