ماليزيا توقع مع تركيا صفقة لشراء 3 من منظومات “العنقاء” المسيّرة

وقعت وزارة الدفاع الماليزية، مع شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية “توساش”، صفقة لشراء 3 من منظومات الطيران المسيّر من طراز “العنقاء”.

جاء ذلك على هامش معرض لانكاوي الدولي للملاحة والفضاء “ليما 2023″، المقام بجزيرة لانكاوي الماليزية، الذي يعد الأكبر والأوسع من نوعه في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وتبلغ قيمة الصفقة نحو 100 مليون دولار، وتشمل 3 من منظومات الطيران المسيّر يمكن التحكم فيها عبر الأقمار الصناعية، ومزودة برادار خاص بالقوات الجوية الماليزية. وبموجب الصفقة سيتم تسليم المنظومات التركية إلى كوالالمبور في غضون عامين.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة توساش عمر جهاد واردان، في تصريح لوكالة الأناضول التركية، إن توقيع الصفقة جاء بعد مباحثات استمرت نحو 4 سنوات.

وأضاف أن الصفقة قد تبدو متواضعة من حيث العدد، لكن يجب النظر إلى أهمية الطيران المسيّر بالنسبة للمنطقة، مشيرًا إلى أن الصفقات الخارجية تعتبر ساحة كبيرة للمنافسة على مستوى العالم “باعتبار أنك لست البائع الوحيد الذي يعرض منتجات”.

ولفت إلى أن ماليزيا التي تحتوي على مجموعة جزر، تحتاج إلى طيران مسيّر قادر على الرصد من مسافات بعيدة والبقاء في الجو مدة طويلة.

#ANKA yeni başarılara imza attı! Bir sortide 30 saat 30 dakikalık görev uçuşu yaparak en uzun süre uçuş yapma rekorunu kırdı! 🇹🇷@SavunmaSanayii pic.twitter.com/XxXMAtR6vs — Türk Havacılık Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) January 11, 2022

وحققت مسيّرة العنقاء نجاحات خلال استخدامها من قبل قوات الأمن التركية، وصارت محط أنظار العديد من الدول الساعية إلى سد احتياجاتها في مجال الاستطلاع والمراقبة.

وذكرت الشركة المصنعة في وقت سابق، أن العنقاء استطاعت التحليق مدة 30 ساعة و30 دقيقة، بالرغم من أن مدة بقائها في الأجواء وفق محددات الأداء الأساسية هي 24 ساعة فقط.

وتعتبر شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية، مركزًا رائدًا في تصميم وتطوير وتصنيع المنصات الجوية في تركيا، ويقع مقرها العام بالعاصمة أنقرة.

وتأسست الشركة عام 1973، بهدف تقليل اعتماد تركيا على الخارج في الصناعات العسكرية، وتنتج الشركة مروحيات وطائرات مسيرة وحربية خفيفة إلى جانب أقمار اصطناعية ومنصات أخرى.