لوكاشنكو يؤكد نقل أسلحة نووية روسية إلى بيلاروسيا

أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو، اليوم الخميس، أن روسيا باشرت نقل أسلحة نووية الى بلاده، في ترجمة لعملية الانتشار التي أعلن عنها الرئيس فلاديمير بوتين في مارس/ آذار الماضي.

وقال لوكاشنكو في تصريحات صحفية إن “نقل الأسلحة النووي بدأ”. لكنه لم يوضح ما إذا كانت الأسلحة المشار إليها قد وصلت فعلا إلى بلاده.

وفيما لم تدل موسكو بأي تعليق حتى الآن، أوضح لوكاشنكو أن بوتين أبلغه، الأربعاء، أنه وقع المرسوم الذي يتيح نقل الاسلحة.

وكان الرئيس الروسي أعلن في 25 مارس/ آذار الماضي أن موسكو ستنشر أسلحة نووية “تكتيكية” في بيلاروسيا الواقعة على أبواب الاتحاد الأوربي.

وأثار الإعلان انتقادات المجتمع الدولي، وخصوصا الدول الغربية، علما بأن الرئيس الروسي لوح منذ بدء هجومه على أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022 بإمكانية استخدامه السلاح النووي.

ويمكن لهذه الأسلحة “التكتيكية” أن تتسبب بأضرار هائلة، لكن شعاعها التدميري أكثر محدودية من الاسلحة النووية “الاستراتيجية”.

Today, the #Belarus regime has signed an agreement with Russia on the deployment of nuclear weapons. It would not only endanger the lives of Belarusians but also create a new threat against Ukraine & all of Europe.

Even when they are talking about tactical nuclear weapons, most… pic.twitter.com/tKFpL5Oosj

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 25, 2023