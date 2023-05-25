الولايات المتحدة تتهم الصين بشنّ هجوم سيبراني على منشآتها الحيوية

أعلنت الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية وشركة مايكروسوفت أمس الأربعاء، أنّ “جهة فاعلة سيبرانية” مدعومة من الصين تسلّلت إلى شبكات للبنية التحتية الحيوية في الولايات المتّحدة، وحذرت من أنّ هجمات مماثلة قد تحدث في جميع أنحاء العالم.

وأصدرت وكالات استخبارات غربية تحذيرا مشتركا لتسليط الضوء على استهداف البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة من قبل “جهة إلكترونية خبيثة ترعاها بيجين”، ومساعدة المستخدمين على البحث عن مثل هذا النشاط على أجهزتهم.

ونشرت وكالات في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا تقريرا استشاريا مشتركا لتبادل التفاصيل الفنية حول “مجموعة الأنشطة المكتشفة مؤخرا، والمرتبطة بطرف فاعل إلكتروني ترعاه دولة جمهورية الصين الشعبية، يعرف باسم فولت تايفون”.

China-backed hackers ‘living off the land’ to target critical systems, says Five Eyes group https://t.co/vzRZoi92P9 — Guardian Australia (@GuardianAus) May 25, 2023

وبدورها، قالت شركة مايكروسوفت في بيان منفصل إنّ “فولت تايفون” ينشط منذ منتصف 2021 وقد استهدف عددًا من البنى التحتية الحيوية، من بينها البنية التحتية الحيوية في جزيرة غوام الأمريكية بالمحيط الهادي، التي تقيم فيها الولايات المتّحدة قاعدة عسكرية رئيسية، وتعد موطنا لمنشآت عسكرية أمريكية، ومركزا رئيسيا للاتصالات يربط آسيا وأستراليا عن طريق العديد من الكابلات البحرية.

ووفقا لمايكروسوفت، فإن “فولت تايفون” يركز عادة على التجسس وجمع المعلومات.

وحذّرت مايكروسوفت في بيانها من أنّ هذا الهجوم يهدّد بإحداث “اضطرابات في البنى التحتية الحيوية للاتصالات بين الولايات المتحدة والمنطقة الآسيوية في الأزمات المستقبلية”.

وأضافت المجموعة التكنولوجية الأمريكية أنّ “السلوك المرصود يشير إلى أنّ الجهة الفاعلة تنوي التجسّس والحفاظ لأطول فترة ممكنة بقدرتها على ولوج (البنى التحتية) من دون أن تُكتَشف”.

Chinese hacking group spying on U.S. critical infrastructure, Western intelligence agencies say https://t.co/ABx7RAtKzc pic.twitter.com/bmVMon4lIH — Reuters (@Reuters) May 25, 2023

ونقلت تقارير إخبارية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الصين تبغي من وراء هذه المحاولات تفوقا وهيمنة اقتصادية وتجارية وصناعية على مستوى العالم.

وفي المقابل، فإن بيجين دائما ما تنفي اتهامات التجسس وتعتبرها استحضارا لأجواء الحرب الباردة، التي دارت أحداثها بين عامي 1947 و1991 في أعقاب الحرب العالمية الثانية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.