الولايات المتحدة تتهم الصين بشنّ هجوم سيبراني على منشآتها الحيوية

أعلنت الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية وشركة مايكروسوفت أمس الأربعاء، أنّ “جهة فاعلة سيبرانية” مدعومة من الصين تسلّلت إلى شبكات للبنية التحتية الحيوية في الولايات المتّحدة، وحذرت من أنّ هجمات مماثلة قد تحدث في جميع أنحاء العالم.

وأصدرت وكالات استخبارات غربية تحذيرا مشتركا لتسليط الضوء على استهداف البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة من قبل “جهة إلكترونية خبيثة ترعاها بيجين”، ومساعدة المستخدمين على البحث عن مثل هذا النشاط على أجهزتهم.

ونشرت وكالات في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا تقريرا استشاريا مشتركا لتبادل التفاصيل الفنية حول “مجموعة الأنشطة المكتشفة مؤخرا، والمرتبطة بطرف فاعل إلكتروني ترعاه دولة جمهورية الصين الشعبية، يعرف باسم فولت تايفون”.

China-backed hackers ‘living off the land’ to target critical systems, says Five Eyes group https://t.co/vzRZoi92P9

— Guardian Australia (@GuardianAus) May 25, 2023