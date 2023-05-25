الهجرة إلى بريطانيا تسجل مستوى قياسيا خلال 2022

أعلنت بريطانيا عن تسجيل رقم قياسي للهجرة في العام 2022 بلغ 606 آلاف شخص، وهو ما يضع حكومة حزب المحافظين التي وعدت بخفض تدفق المهاجرين و”استعادة السيطرة على الحدود” تحت الضغط.

وصرّح رئيس الوزراء ريشي سوناك على قناة “آي تي في” في سياق رده على هذه الإحصائيات التي نشرها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، اليوم الخميس، “الأرقام عالية جدًا وأنا أريد خفضها”.

وبحسب مكتب الإحصاء، فإن أبرز عوامل هذه الزيادة هم الأشخاص القادمون لبريطانيا من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوربي للعمل أو الدراسة أو لأسباب إنسانية بينهم الوافدون من أوكرانيا وهونغ كونغ.

وأضاف “أدت سلسلة غير مسبوقة من الأحداث العالمية ورفع القيود بعد وباء كوفيد إلى مستويات قياسية من الهجرة الدولية إلى بريطانيا”.

وخلال السنة الماضية، تم تسجيل 1,2 مليون وافد إلى بريطانيا، فيما غادر البلاد 557 ألف شخص، وفي 2022 جاء غالبية الوافدين من دول خارج الاتحاد الأوربي بنسبة 925 ألفًا، فيما حل مواطنو الاتحاد الأوربي وعددهم 151 ألفًا في المرتبة الثانية.

وقبل يومين من الإعلان عن هذه الأرقام القياسية، أعلنت الحكومة فرض قيود مشددة على لمّ شمل الأسر للطلاب الأجانب، وهو الإجراء الذي سيدخل حيّز التنفيذ في يناير/كانون الثاني.

وخلال العام 2022، تم إصدار حوالي 136 ألف تأشيرة دخول لطلاب أجانب مقابل 16 ألفًا في 2019 بحسب الأرقام الحكومية.

كما أن الطلاب الأجانب لن يكون بإمكانهم بعد الآن الانتقال من تأشيرة طالب إلى تأشيرة عمل قبل إكمال دراستهم.

وقال ريشي سوناك إن هذه الإجراءات “أكثر فعالية من أي شيء تم إعلانه سابقًا في مجال مكافحة الهجرة”.

واعتبرت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان اليمينية، يوم الثلاثاء، أن الإجراءات الجديدة تشكل “توازنًا عادلًا”، وستتيح “على المدى المتوسط” إعادة أرقام الهجرة الى مستوى ما قبل كوفيد.

وتتعرض الحكومة البريطانية لانتقادات حادة، إذ تتهمها المعارضة العمالية بأنها فقدت السيطرة على ظاهرة الهجرة، كما أن الحكومات المتعاقبة لحزب المحافظين فشلت في الحد من الهجرة الشرعية أو غير الشرعية.

وفي 2022، عبر أكثر من 45 ألف مهاجر، في رقم قياسي أيضًا، “المانش” بشكل غير شرعي، وكان شعار “أوقفوا السفن” أحد البنود الخمسة بين أولويات ريشي سوناك.

وتريد الحكومة أيضًا أن ترسل بعض طالبي اللجوء إلى دول ثالثة مثل رواندا، لكن تم الطعن في هذا المشروع أمام القضاء وبات في طريق مسدودة.