النيران امتدت إلى الطوابق.. 100 إطفائي يكافحون حريقا ضخما في سيدني (فيديو)

يحاول أكثر من 100 إطفائي، إخماد حريق كبير في مبنى من 7 طوابق في سيدني بأستراليا- اليوم الخميس- امتد إلى مبان أخرى، بحسب ما ذكرت إدارة الإطفاء.

واندلع حريق هائل في المبنى الذي يقع في منطقة تقع وسط سيدني بأستراليا، في وقت عملت فيه فرق الإطفاء والدفاع المدني على إجلاء عشرات الأشخاص من المبنى.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعد ألسنة اللهب الضخمة من المبنى، الذي يقع قرب أكثر محطات القطارات ازدحاما في سيدني، فيما انتشرت سحب الدخان فوق المدينة.

حريق ضخم

وواجه رجال الإطفاء الحريق الهائل في المبنى الكبير المتعدد الطوابق في وسط سيدني حيث طوقت خدمات الطوارئ المنطقة، وقال متحدث باسم شرطة نيو ساوث ويلز إنه لا توجد تقارير عن وقوع إصابات في الوقت الحالي.

واشتعلت النيران كذلك في سيارة كانت متوقفة في مكان قريب، حيث يحاول رجال الإطفاء إخماد الحريق في المبنى الذي يقع بالقرب من محطة السكك الحديدية المركزية في سيدني.

وقال تحديث من السكك الحديدية المركزية “إن خدمات السكك الحديدية الخفيفة بالقرب من الحريق تم تعليقها حتى إشعار آخر”.

وأغلقت الشرطة عددا من الطرقات المحيطة بموقع الحريق، وطلبت من سائقي السيارات تجنب المنطقة، وقالت إدارة الإطفاء في ولاية نيو ساوث ويلز في بيان اليوم إن المبنى في “مرحلة الانهيار”.

وثارت المخاوف من امتداد الحريق إلى المباني قريبة، بما فيها مبان سكنية، بحسب ما ذكرت الإدارة المسؤولة.