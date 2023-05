استمرار القتال يهدد الهدنة في السودان.. ارتفاع أعداد الضحايا وطرفا النزاع يتبادلان اتهامات بالخرق

تواصلت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اليوم الخميس لتبدد الهدوء النسبي في العاصمة الخرطوم، وأعلنت نقابة أطباء السودان، ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين إلى 865 شخصا.

وتم التوصل إلى وقف إطلاق النار -الذي تراقبه السعودية والولايات المتحدة والطرفان المتحاربان- بعد معارك استمرت 5 أسابيع في الخرطوم، واندلاع أعمال عنف في أماكن أخرى من السودان منها إقليم دارفور بغرب البلاد.

وتبادل طرفا النزاع في السودان، الاتهامات بشأن خرق الهدنة، وانتهاك وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في جدة بوساطة أمريكية سعودية ودخل حيز التنفيذ مساء الاثنين.

وكان الوسطاء الأمريكيون والسعوديون قد أعلنوا بعد أسبوعين من المفاوضات، التوصل إلى هدنة تعهّد الجيش وقوات الدعم السريع، باحترامها، ثم أكدوا أن “القتال في الخرطوم بدا أقل حدة، لكن المعلومات تفيد أنهما انتهكا” الهدنة منذ بدء سريانها رسميا.

ووجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رسالة إلى السودانيين غداة توقيع اتفاق جدة قال فيها “إذا تم انتهاك وقف إطلاق النار، فسنعرف، وسنحاسب المخالفين من خلال عقوبات نفرضها ووسائل أخرى متاحة لنا”.

‼️ In just one month, over 1.1 million people have been displaced by the violence in Sudan.

People are seeking safety both inside Sudan and in neighbouring countries.

