إصابات فلسطينيين بالرصاص واعتقال 14 خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر (فيديو)

أصيب 13 شابا فلسطينيا بالرصاص الحي اليوم الخميس، أحدهم وُصفت حالته بأنها حرجة، واعتُقل 14 آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المخيم من عدة جهات، وانتشرت على أسطح المنازل وداهمت أكثر من 50 منزلا بينها منازل محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل وأبنائه، كما حاصرت منزل أحد المواطنين وأطلقت عليه صواريخ.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب الشبان والمنازل، مما أدى إلى إصابة 13 شابا بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، أحدهم إصابته حرجة.

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل المخيم، بسواتر ترابية، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج منه، ومنعت أيضا مركبات الإسعاف من الدخول، وعززت وجودها بآليات عسكرية ثقيلة.

واستولت قوات الاحتلال على تسجيلات كاميرات المراقبة من المحلات التجارية والمنازل بعد أن اقتحمتها وعبثت بمحتوياتها.

وتشهد الضفة الغربية، منذ عدة أشهر توترا متصاعدا، كما شهد مخيم عقبة جبر عدة عمليات أسفرت عن مقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.

وفي هذا السياق، طالب المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وذلك في ثلاث رسائل بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتتعلق الرسائل بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، باستمرار إسرائيل في عمليات التحريض والاستفزاز وسرقة الأراضي والتشريد القسري للمدنيين وجميع الأنشطة الاستيطانية الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، في انتهاك جسيم للقانون الدولي.

وأشار منصور في الرسائل إلى عملية الاقتحام التي قام بها الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى في انتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم.

وكان بن غفير قد اقتحم يوم الأحد الماضي، ساحات المسجد الأقصى، وسط حراسة أمنية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وأثار اقتحامه الذي يعد الثاني منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو في ديسمبر/ كانون الأول 2022، إدانات واسعة ودعوات لوقف التصعيد.

In Pictures: At least 8 Palestinian youths have been injured by live bullets fired by Israeli forces during a brutal military raid into Aqabat Jabr refugee camp in Jericho, east of the occupied West Bank, last night.

Local sources reported that during the raid, the forces… pic.twitter.com/xyidoriclA

