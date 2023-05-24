30 عائلة باتت بلا مأوى.. حريق ضخم في مخيم لإيواء منكوبي الزلزال شمالي سوريا (فيديو)

اندلع حريق ضخم في مخيم الشبيبة لإيواء منكوبي الزلزال بمدينة إعزاز شمالي حلب، الثلاثاء، مما تسبب في أضرار لعشرات العائلات التي تقطن المخيم، فيما تدخّلت فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) للسيطرة عليه.

وأفادت الخوذ البيضاء باحتراق 3 خيم كبيرة وتضرُّر أكثر من 30 عائلة تقطن في المخيم واحتراق أمتعتها لتصير بين عشية وضحاها بلا مأوى. وأشارت إلى عدم وقوع إصابات بين صفوف المدنيين، فيما لم يُعرف بعد سبب الحريق.

احتراق 3 خيم كبيرة (اثنتان منها بشكل كلي، وواحدة بشكل جزئي) جراء حريق ضخم مجهول السبب اندلع في مخيم الشبيبة لإيواء منكوبي الزلزال في مدينة إعزاز شمالي #حلب، اليوم الثلاثاء 23 أيار، نتج عن الحريق تضرر أكثر من 30 عائلة تقطن في المخيم واحتراق أمتعتها، دون وقوع إصابات بين صفوف… pic.twitter.com/gkiiZ6Sg3E — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) May 23, 2023

وتابعت في سلسلة منشورات عبر حساباتها الرسمية “فرقنا تمكنت من إخماد الحريق، ومنعت انتشاره لمساحات أوسع، وعملت على تبريد المكان بالكامل”.

إخماد وتبريد حريق ضخم اندلع في مخيم الشبيبة لإيواء منكوبي الزلزال بمدينة إعزاز شمالي #حلب، اليوم الثلاثاء 23 أيار. #الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/7cziyl7wrp — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) May 23, 2023

ونقل أحد متطوعي الخوذ البيضاء شهادته بشأن أحوال المنكوبين ومدى الألم والحزن الكبير الذي يعيشه الناجون من الحريق ومن قبله الزلزال، والذي يتعمّق مع كل كارثة يمرون بها.

”ألم كبير وحزن شفته بعيون الناس اليوم بالحريق يلي صار بمخيم الشبيبة لإيواء الناجين من الزلزال في مدينة إعزاز شمالي حلب، هذا الحزن والألم يلي عم يتعمق مع كل كارثة عم يمروا فيها أهلنا المنكوبين، واليوم أكتر من 30 عائلة رح تنام بدون مأوى، بعد ما احترقت هي الخيام، يمكن الخيمة ماتحمي… pic.twitter.com/ZgD6f6S15E — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) May 23, 2023

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات وآخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلّف دمارًا ماديًا ضخمًا. ووصل عدد ضحايا الزلزال في الشمال السوري إلى 3200 قتيل، ولا يزال آلاف الجرحى يعانون آثاره.

وقالت الخوذ البيضاء إن فرقها أخمدت 9 حرائق اندلعت خلال 24 ساعة في شمال غربي سوريا، منها 3 في المحاصيل الزراعية، وآخر في مخيم لإيواء منكوبي الزلزال في إعزاز، وحريق حراجي محيط بلدة بداما غربي إدلب، وحريق في محطة بدائية لتكرير الوقود في ترحين شرقي حلب، إضافة إلى حرائق أخرى متفرقة.

أخمدت فرق الإطفاء في #الخوذ_البيضاء 9 حرائق اندلعت خلال 24 ساعة الماضية في شمال غربي #سوريا، كان منها 3 حرائق في المحاصيل الزراعية، وحريق في مخيم لإيواء منكوبي الزلزال في مدينة إعزاز شمالي #حلب، وحريق حراجي محيط بلدة بداما غربي إدلب، وحريق في محطة بدائية لتكرير الوقود في ترحين… pic.twitter.com/4WKtZMjd21 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) May 23, 2023

كابوس الحرائق

وفي تقرير لها قبل أيام، قالت الخوذ البيضاء إن فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري تعاملت مع 91 حريقًا منذ بداية مايو/ أيار الجاري، منها 29 في منازل المدنيين و9 في المخيمات، و17 في الأراضي والمحاصيل الزراعية و7 في الغابات والأحراش.

اندلاع حريق ضخم مجهول السبب حتى الآن في مخيم الشبيبة لإيواء منكوبي الزلزال بمدينة إعزاز شمالي #حلب، اليوم الثلاثاء 23 أيار، فرقنا تمكنت من إخماد الحريق، ومنعت انتشاره لمساحات أوسع، وتعمل على تبريد المكان بالكامل. #الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/NFCp6cRTXe — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) May 23, 2023

وأشارت إلى أن فرق الإطفاء أخمدت أكثر من 600 في الشمال السوري منذ بداية العام الحالي. ومع بداية شهر مايو/أيار من كل عام تشهد سوريا ارتفاعًا واضحًا بعدد الحرائق، ويرجع ازدياد الحرائق لارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى تعمد قوات النظام وروسيا استهداف الأراضي الزراعية بالتزامن مع موسم الحصاد.

ووضعت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري خطة استجابة لحرائق المحاصيل الزراعية، تهدف إلى الوصول السريع والتنسيق الجيد للاستجابات للتقليل قدر الإمكان من الخسائر الناجمة عن حرائق المحاصيل، واتخاذ الإجراءات والتدابير العملية والتوعوية للحد من نشوبها، والتعامل السريع معها.