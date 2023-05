ناشط كندي ينتقد أحد كبار مُعاوني جاستن ترودو بسبب دعمه للفصل العنصري ضد الفلسطينيين (فيديو)

هاجم الناشط الكندي (إيف إنغلر) -المعروف بمواقفه المناهضة للسياسة الكندية الموالية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي- رجل أعمال كندي بارز تربطه علاقة وثيقة برئيس الوزراء جاستن ترودو، متهمًا إياه بالعنصرية والانحياز ضد الفلسطينيين، إلى جانب دعمه لسياسية الفصل العنصري الإسرائيلي (الأبارتهايد).

ونشر إنغلر فيديو على حسابه في تويتر، أمس الثلاثاء، وثق فيه مقاطعته لرجل الأعمال (ستيفن برونفام) أثناء فعالية من تنظيم وتمويل “الصندوق القومي اليهودي لكندا”.

وتضمن الفيديو المنشور لحظة سجال قوي بين الرجلين، إذ اتّهم إنغلر برونفام بأنه عنصري ضد الشعب الفلسطيني.

وقال إنغلر في مقاطعته لبرونفام “سيد برونفام، لقد اصطحبت رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى دولة الفصل العنصري في السابق. وهذا الحدث من تمويل الصندوق القومي اليهودي، أتعتبر نفسك عنصريًا مناهضًا للفلسطينيين؟”.

وكرر الناشط سؤاله الحادّ لرجل الأعمال، مضيفًا “أتتفق مع منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بأن إسرائيل ترتكب جريمة الفصل العنصري؟ هل أنت عنصري مناهض للفلسطينيين؟ لماذا لا تستطيع الإجابة عن السؤال؟”

وختم الناشط مداخلته الحماسية قائلا “هذا الحدث مموّل من الصندوق القومي اليهودي وهي منظمة عنصرية بشكل صريح”، قبل أن يُخرجه رجال الأمن من القاعة.

At an event today sponsored by colonial @JNFca I asked @JustinTrudeau lead fundraiser Stephen Bronfman whether he is an anti-Palestinian racist? pic.twitter.com/5kX97YARIh

— Yves Engler (@EnglerYves) May 23, 2023