مكدس في المستودعات وأماكن الإنتاج.. توقف صادرات الصمغ العربي من السودان بسبب القتال

توقفت صادرات السودان من الصمغ العربي الذي يستخدم في مجموعة واسعة من الصناعات بدءا من الفطائر حتى الدواء، بسبب القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ الشهر الماضي.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن الأسواق العالمية تخشى من أزمة في إمدادات الصمغ العربي، إذ يمثل إنتاج السودان نحو ثلثي إجمالي هذه الإمدادات.

ونقلت الوكالة عن إبراهيم أبو بكر رئيس مجلس إدارة شركة (كواليتي هاوس) التي تصدر الصمغ العربي إلى ألمانيا قوله إن مخزونات الصمغ في السودان، إما مكدسة في مستودعات الجملة أو في أماكن الإنتاج بسبب صعوبة النقل نتيجة الصراع المسلح.

وكشف رئيس مجلس إدارة الشركة، أن أكثر من 50 ألف طن صمغ عربي، تمثل نحو نصف إجمالي الإنتاج السنوي للسودان موجودة بالفعل، لكن لا يمكن تصديرها حاليا بسبب الحرب.

وتوجد أغلب مستودعات الصمغ العربي في السودان بالعاصمة الخرطوم أو العاصمة الاقتصادية أم درمان وهما ساحتان رئيسيتان للمواجهة المسلحة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.

Sudan’s exports of gum arabic, a key ingredient used in the manufacture of pharmaceuticals, cosmetics and food, have ground to a halt since a conflict between rival military factions erupted last month, raising fears of a global shortage https://t.co/7tsolmqMUf

