عادة يومية.. توصيل أب لابنته بالدراجة في مصر يخطف قلوب الملايين (فيديو)

خطف مقطع فيديو لا تتجاوز مدته نصف دقيقة، قلوب الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الطالبة المصرية آية حمدي، فيديو لوالدها أثناء توصيله لها بالدراجة، الساعة السادسة صباحا، إلى اختبارات السنة الرابعة في كلية التربية بجامعة دمنهور، وكتبت قائلة “بابا وهو بيوصلني بالعجلة الساعة ٦ الصبح عشان امتحان رابعة كلية”.

وحصد الفيديو ملايين المشاهدات ومئات الآلاف من التفاعلات، كما نشرته منصات عدة.

وأوضحت آية أن والدها، الذي يعمل محاسبا في هيئة التأمين الصحي، يوصلها يوميا إلى موقف المواصلات، لأنه بعيد عن بيتهم. كما يفعل نفس الأمر مع شقيقاتها الثلاث.