عادة يومية.. توصيل أب لابنته بالدراجة في مصر يخطف قلوب الملايين (فيديو)
24/5/2023
خطف مقطع فيديو لا تتجاوز مدته نصف دقيقة، قلوب الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت الطالبة المصرية آية حمدي، فيديو لوالدها أثناء توصيله لها بالدراجة، الساعة السادسة صباحا، إلى اختبارات السنة الرابعة في كلية التربية بجامعة دمنهور، وكتبت قائلة “بابا وهو بيوصلني بالعجلة الساعة ٦ الصبح عشان امتحان رابعة كلية”.
توصيل أب ابنته للجامعة بالدراجة يخطف قلوب المصريين#الجزيرة_مباشر |#مصر 🇪🇬 pic.twitter.com/X9jbmODGQL
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 24, 2023
وحصد الفيديو ملايين المشاهدات ومئات الآلاف من التفاعلات، كما نشرته منصات عدة.
وأوضحت آية أن والدها، الذي يعمل محاسبا في هيئة التأمين الصحي، يوصلها يوميا إلى موقف المواصلات، لأنه بعيد عن بيتهم. كما يفعل نفس الأمر مع شقيقاتها الثلاث.
المصدر : الجزيرة مباشر