سقوط طائرة حربية تابعة للجيش السوداني في أم درمان (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر إن طائرة حربية تابعة للجيش السوداني سقطت، ظهر اليوم الأربعاء، في منطقة أم بدة بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.

وأضاف أن الطائرة كانت تُنفذ غارات جوية على مواقع تمركز للدعم السريع بمنطقة شارع الغابة وسط العاصمة الخرطوم.

وأشار مراسل الجزيرة مباشر إلى أن اشتباكات اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في منطقة الصالحة جنوب مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، وقال إن أعمدة الدخان تتصاعد في المنطقة مع سماع أصوات انفجارات وأسلحة ثقيلة.

يأتي ذلك بينما حلقت طائرة حربية في سماء أحياء تقع شمالي مدينة الخرطوم بحري، في حين تحاول مضادات أرضية تابعة لقوات الدعم السريع التصدي لها.

وشنت طائرات حربية تابعة للجيش السوداني غارات على مواقع تمركز قوات الدعم السريع في منطقة شارع الغابة والحلة الجديدة وسط العاصمة الخرطوم.





دوي انفجارات

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن دوي انفجارات عنيفة سُمع بمحيط القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم اليوم الأربعاء، وإن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع بمنطقة صالحة في أم درمان.

وأشار إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت أيضا بحي الموردة في أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، في ثاني أيام الهدنة التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق.

ونقل مراسل الجزيرة مباشر عن مصادر في الجيش السوداني قولها إن قوات الدعم السريع اقتحمت مقر الشركة السودانية لمطابع العملة.





وقالت مصادر الجيش إن ما سمتها “مليشيا الدعم السريع” اقتحمت، أمس الثلاثاء، مقر الشركة السودانية لمطابع العملة وسك النقود حيث مخزون النقد واحتياطي الذهب.

وكانت الجزيرة مباشر قد رصدت، عصر أمس، نحو 50 سيارة مدججة بالسلاح تابعة لقوات الدعم السريع تتمركز بالقرب من مقر الشركة السودانية لمطابع العملة في منطقة شارع الغابة وسط العاصمة الخرطوم، بعد اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش والدعم السريع بالقرب من المنطقة.