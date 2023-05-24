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رونالدو يتصدر عربيا بعد سجوده لأول مرة عقب إحرازه هدف النصر لفريقه السعودي (شاهد)

24/5/2023

تصدّر اسم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو منصات التواصل العربية بعد تداول مقطع فيديو يُظهر لحظة سجوده بعد إحرازه هدفًا خلال لقاء جمع ناديه “النصر” مع فريق “الشباب” بالدوري السعودي.

وسجل رونالدو -مهاجم نادي النصر- الثلاثاء، هدف الفوز لفريقه 3-2 في شِباك الشباب في الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

وظهر رونالدو خلال الفيديو وهو يحتفل بهدف الفوز مع فريقه إذ تجمعوا حوله واحتضنوه، بينما انحنى هو فجأة نحو الأرض ساجدًا لأول مرة وسط احتفاء الجماهير وفرحة أغرقت المنصات، لكونها لقطات لا تشهدها ملاعب كرة القدم إلا مع اللاعبين المسلمين.

وكانت “سجدات شكر” أسود المنتخب المغربي خلال مونديال قطر، لا سيما بعد الانتصار على إسبانيا بضربات الترجيح في ثمن النهائي ووصولهم إلى المربع الذهبي، من أبرز المشاهد التي ميّزت كأس العام 2022، حتى أنهم سجدوا شكرًا لله رغم خسارتهم أمام فرنسا في نصف النهائي.

وأنقذ فريق النصر فرصته في حصد اللقب ومنع تتويج الاتحاد المبكر، بعدما حوّل تأخره بهدفين أمام ضيفه الشباب إلى فوز ثمين بثلاثة أهداف على استاد “الأول بارك” في الرياض.

وتقدم “الشباب” بهدفي الأرجنتيني كريستيان جوانكا في الدقيقتين (25 من ركلة جزاء و40)، إلا أن النصر عاد بثلاثية سجلها البرازيلي أندرسون تاليسكا وعبد الرحمن غريب ورونالدو في الدقائق (44، 51، 59).

ورفع النصر بهذا الفوز رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط خلف الاتحاد المتصدر قبل جولتين من ختام الدوري، بينما تجمد رصيد الشباب الذي تلقى الخسارة الثالثة تواليًا عند 53 نقطة في المركز الثالث.

وقال رونالدو في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة، إن الدوري السعودي قوي يتقدم بثقة “ويحتاج إلى بعض اللاعبين، وسيكون من ضمن أقوى خمسة دوريات في العالم”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات