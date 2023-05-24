رونالدو يتصدر عربيا بعد سجوده لأول مرة عقب إحرازه هدف النصر لفريقه السعودي (شاهد)

تصدّر اسم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو منصات التواصل العربية بعد تداول مقطع فيديو يُظهر لحظة سجوده بعد إحرازه هدفًا خلال لقاء جمع ناديه “النصر” مع فريق “الشباب” بالدوري السعودي.

آه لو تعلمون أثر السجود دينياً وصحياً ونفسياً🤗🥰

سجدة رونالدو من أجمل المشاهد إللي شفتها في حياتي 💓 pic.twitter.com/an7DurufNg — ⁦🦅⁦⁦🇪🇬⁩May Mahmoud⁦🇪🇬⁩🦅 (@mayMahmoud2020) May 23, 2023

وسجل رونالدو -مهاجم نادي النصر- الثلاثاء، هدف الفوز لفريقه 3-2 في شِباك الشباب في الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

هُناك أهداف لا تتكرر 🔥

فكيف إذا كان من سجلها رونالدو 🤩! نقدم لكم هدف الانتصار كما لم تشاهدوه من قبل 🎧 pic.twitter.com/O3M8p2dDt7 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 23, 2023

وظهر رونالدو خلال الفيديو وهو يحتفل بهدف الفوز مع فريقه إذ تجمعوا حوله واحتضنوه، بينما انحنى هو فجأة نحو الأرض ساجدًا لأول مرة وسط احتفاء الجماهير وفرحة أغرقت المنصات، لكونها لقطات لا تشهدها ملاعب كرة القدم إلا مع اللاعبين المسلمين.

لوكاس عبر IG (مشجع كريستيانو يتابعه ويتفاعل معه): " احتفل كريستيانو رونالدو بهدفه اليوم بنفس الطريقة التي يصلي بها المسلمون. ذهب إلى الجزيرة العربية واخذ الجزيرة العربية وكل ثقافتها إلى العالم." pic.twitter.com/7zhRgwJdQu — عالم القوت (@GOATTWORLD) May 24, 2023

وكانت “سجدات شكر” أسود المنتخب المغربي خلال مونديال قطر، لا سيما بعد الانتصار على إسبانيا بضربات الترجيح في ثمن النهائي ووصولهم إلى المربع الذهبي، من أبرز المشاهد التي ميّزت كأس العام 2022، حتى أنهم سجدوا شكرًا لله رغم خسارتهم أمام فرنسا في نصف النهائي.

ما كنت لأصدق أن أرى كريستيانو رونالدو يجعل الجماهير في المدرجات تهتف بـ " الله أكبر " بدلاً من Siiiu أو غيرها من عبارات فرحة الأهداف pic.twitter.com/L9NK81FInS — جمال الحربي (@Jamalalharbi_65) May 24, 2023

وأنقذ فريق النصر فرصته في حصد اللقب ومنع تتويج الاتحاد المبكر، بعدما حوّل تأخره بهدفين أمام ضيفه الشباب إلى فوز ثمين بثلاثة أهداف على استاد “الأول بارك” في الرياض.

هل سجود #كرستيانو_رونالدو ) تقليد ام احتفالية؟؟ كرستيانو لاعب بشخصية قوية ويعلم جيداً مايعنيه السجود لله.. سجووده لإحساسه بالإنتصار العظيم وايضاً شكر لله وتيمناً بما يفعله اللاعبون عند الانتصار واحساسه بعظيم هذا الشكر نسأل الله له الهداية 💛🤍

بدأت تظهر جلياً القوى الناعمة… pic.twitter.com/3QhvYGh6CS — سمو الام🇦🇪🇸🇦 (@smu1elum1) May 24, 2023

وتقدم “الشباب” بهدفي الأرجنتيني كريستيان جوانكا في الدقيقتين (25 من ركلة جزاء و40)، إلا أن النصر عاد بثلاثية سجلها البرازيلي أندرسون تاليسكا وعبد الرحمن غريب ورونالدو في الدقائق (44، 51، 59).

سجود رونالدو بعد تسجيله الهدف الثالث لنصر❤️#كرستيانو_رونالدو pic.twitter.com/49E1dNK9aw — طه الشعراوي | ㉟⓮ (@TahaSami77) May 23, 2023

ورفع النصر بهذا الفوز رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط خلف الاتحاد المتصدر قبل جولتين من ختام الدوري، بينما تجمد رصيد الشباب الذي تلقى الخسارة الثالثة تواليًا عند 53 نقطة في المركز الثالث.

سجود رونالدو حديث كل من شاهد احتفاله بالهدف .. pic.twitter.com/LzSwUIkGZD — محمد عواد (@mohammedawaad) May 23, 2023

وقال رونالدو في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة، إن الدوري السعودي قوي يتقدم بثقة “ويحتاج إلى بعض اللاعبين، وسيكون من ضمن أقوى خمسة دوريات في العالم”.

– يقول كريستيانو رونالدو عن الجهود التي ستصل بالدوري السعودي الى الخمسة الافضل في العالم: أؤمن ان هذه الدولة تمتلك قدرات مذهلة و اشخاص مذهلين💚 جزئية لم يتطرق لها الاعلام الرياضي ولا المذيع الذي يشكر على ادائه. pic.twitter.com/XuICV1sXYG — Kassab | كسـاب (@HX683) May 24, 2023

الإسلام دين الفطرة

والسجود والخضوع لله

فطري في المخلوق.

فرحة نجوم العالمي

بسجدة رونالدو تعبر وتمثل فرحتنا وفرحة كل مسلم.

آللهم اشرح صدر رونالدو للإسلام.#كرستيانو_رونالدو #سجدة_كريستيانو pic.twitter.com/3UVuj4dNu4 — عبدالعزيز العصيمي (@a_altamimi11) May 24, 2023