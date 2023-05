السودان..اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم

قال مراسل الجزيرة مباشر إن دوي انفجارات عنيفة سُمع بمحيط القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم اليوم الأربعاء، وإن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع بمنطقة صالحة في أم درمان.

ونقل المراسل عن مصادر في الجيش السوداني قولها إن قوات الدعم السريع اقتحمت مقر الشركة السودانية لمطابع العملة.

وقالت مصادر الجيش إن ما سمتها “مليشيا الدعم السريع” اقتحمت، أمس الثلاثاء، مقر الشركة السودانية لمطابع العملة وسك النقود حيث مخزون النقد واحتياطي الذهب.

وكانت الجزيرة مباشر قد رصدت عصر أمس نحو 50 سيارة مدججة بالسلاح تابعة لقوات الدعم السريع تتمركز بالقرب من مقر الشركة السودانية لمطابع العملة في منطقة شارع الغابة وسط العاصمة الخرطوم، بعد اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش والدعم السريع بالقرب من المنطقة.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 709 وفيات و5 آلاف و424 إصابة بالمستشفيات في كل الولايات، منذ اندلاع القتال منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وقالت إن عدد الولايات التي تأثرت بالقتال بلغ 13 ولاية (من أصل 18)، وأشارت إلى أن الخدمات الطبية انتظمت في ولايات السودان المختلفة، ما عدا ولاية الخرطوم وبعض ولايات دارفور.

ومساء أمس الثلاثاء، أعلنت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أنهما أبلغا طرفي الصراع في السودان -الجيش والدعم السريع- بوجود تقارير تشير إلى انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار المُوقع في مدينة جدة قبل أيام، وطالبا الطرفين بالالتزام بما تم التوقيع عليه.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار المقرر لأسبوع، مساء الاثنين الماضي، حيّز التنفيذ وسط إطلاق نار متقطع وتمركز قوات الدعم السريع في أماكن سيطرتها بعدد من شوارع العاصمة الخرطوم.

من ناحية أخرى، قال إعلام مجلس الوزراء السوداني في بيان، إن وزير شؤون مجلس الوزراء القائم بأعمال رئيس الوزراء (عثمان حسين عثمان) أصدر قرارا بإقالة مفوض مفوضية الأمان الاجتماعي وخفض الفقر (عز الدين محمد أحمد الصافي) من منصبه.

يُذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي في السودان تداولت صورة للصافي ضمن وفد قوات الدعم السريع في محادثات جدة مع الجيش السوداني.

وجاء اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يخضع لمراقبة السعودية والولايات المتحدة وكذلك طرفا الصراع المتمثلين في الجيش وقوات الدعم السريع، بعد 5 أسابيع من القتال العنيف في الخرطوم، وامتداد أعمال العنف إلى مناطق أخرى مثل إقليم دارفور غربي البلاد.

More than 300,000 people have now fled Sudan to neighbouring countries. Many have crossed the borders of Chad and Egypt in the last few days.

Donor contributions to the refugee response plan remain scarce. We need more resources, urgently, to support countries hosting refugees.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) May 24, 2023