ليس الأول.. جدل بعد هروب مصارع مصري خلال بطولة أفريقيا ومطالبات بإقالة وزير الرياضة (فيديو)

أثار هروب الشاب أحمد فؤاد بغدودة -لاعب منتخب مصر في المصارعة الرومانية- ضجة وجدلًا واسعًا بعد اختفائه عقب مشاركته في بطولة أفريقيا بتونس، في واقعة ليست الأولى من نوعها.

وفوجئت بعثة الاتحاد المصري للمصارعة بأن اللاعب خرج من معسكر المنتخب خلال منافسات البطولة بمدينة الحمامات شمال شرقي تونس، لكنه لم يعُد ليتبين لاحقًا أنه توجه إلى فرنسا دون علم أو إذن الاتحاد، وذلك رغم حصوله على المركز الثاني بوزن 63 كيلوغراما.

وقال الاتحاد في بيان إنه يدرس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ كافة حقوقه في هذا الأمر، كما أنه تواصل مع الاتحاد الدولي بشأن عمل كافة الإجراءات بما يضمن استمرارية اللاعب ضمن صفوف المنتخب المصري، وفقًا للوائح المنظمة لذلك.

وقال والد بغدودة في تصريحات لوسائل إعلام، إن ابنه دخل اتحاد المصارعة منذ 12 عامًا ولم يحصل على راتب ثابت من الاتحاد إلا في الشهرين الأخيرين فقط وهو مبلغ 2200 جنيه، كما تقاضى 1200 جنيه فقط من مكافأة المشروع القومي التابع لوزارة الشباب والرياضة من أصل 16 ألف جنيه، ولم يتسلم بقية المبلغ بحجة “الضرائب”، وفق قوله.

وأضاف والد بغدودة أنه يعمل سائق توكتوك ولديه طفلان غير أحمد، وأنه رغم مصادر دخله المحدودة كان طول الأعوام الماضية يتحمل نفقات ابنه الرياضية لعلمه بمدى شغفه بها لدرجة أنه كان يستعير أحذية زملائه.

بياخد جزمة صحابه.. والد أحمد بغدودة بطل المصارعة الهارب: أنا سواق توك توك وأنا اللي بصرف عليه مش الاتحاد#كلمة_أخيرة pic.twitter.com/B6zYW0L05E — ON (@ONTVEgy) May 21, 2023

وأكد أنه لم يكن على علم بخطة ابنه للهروب لكنه يرى أن عدم التقدير وتعرضه لضغوط من قبل الاتحاد في الفترة الأخيرة، هو ما دفعه إلى ذلك، رافضًا “افتراءات” الاتحاد.

وأعادت واقعة هروب بغدودة، مشكلات وأزمات الاتحادات الرياضية في مصر إلى الواجهة، سواء فيما يتعلق بنقص التمويل أو انخفاض المرتبات، إذ تكررت حوادث هروب الرياضيين في الآونة الأخيرة.

"لا يحصل على دعم من الدولة ويستعير الأحذية لتمثيل بلاده".. مصارع مصري يهرب من معسكر منتخب بلاده.. ما القصة؟ pic.twitter.com/Mwl1M8QIsd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 22, 2023

مطالبات بإقالة الوزير

وتصدرت منصات التواصل المصرية، دعوات تطالب بإقالة وزير الشباب والرياضة المصري ولا سيما بعد تكذيب والد بغدودة لتصريحات مسؤول في الاتحاد نفى فيها أن يكون اللاعب هرب بسبب ضعف الراتب وأنه كان يتقاضى آلاف الجنيهات إضافة إلى العمولات والبطولات والرعاية.

وتقدم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب رئيس حزب العدل، الاثنين، بطلب إحاطة لوزير الشباب والرياضة بشأن هروب بغدودة، مبينًا أنها لم تكن أول واقعة لهروب لاعب، وطالب بإحاطة البرلمان بأسباب تكرار هذه الوقائع والإجراءات التي تتبعها الوزارة لمنع تكرارها.

لاعب المصارعة "احمد بغدودة" بعد مافاز بالميدالية الفضية فى بطولة افريقيا المقامة فى تونس ، اختفى وقفل تليفونه وساب شنطته فى الاوتيل للتمويه

والنائب عبدالمنعم امام تقدم بطلب احاطة الى وزير الشباب والرياضة فى هذا الشأن

للمرة العشرومية بقول مسلسل هروب اللاعبين هيستمر طول ماالدولة pic.twitter.com/TaSBiz5Pty — عزة عبد المجيد (@azza_204) May 22, 2023

ولم تكن واقعة هروب أحمد بغدودة الأولى من نوعها، ففي 2022 هرب محمد عصام لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية تحت 17 سنة خلال وجوده في معسكر المنتخب ببطولة العالم للناشئين في إيطاليا.

وفي 2017 هرب أحمد حسن بوشا لاعب منتخب الشباب للمصارعة الحرة، بعد المشاركة في بطولة العالم التي أقيمت بفنلندا، وبعد ذلك بعامين هرب شقيقه حسن أيضًا خلال بطولة العالم التي أقيمت في المجر. وفي 2016 هرب المصارع طارق عبد السلام لاعب المنتخب الوطني، إلى بلغاريا.

بخصوص المشكلة الجديدة التى خلقها اتحاد المصارعة المصرى مع اللاعب بغدودة لدرجة

انهم خصموا 14 الف جنيه من المكافأة ال16 الف !!!

هما لهم سوابق سيئة مع لاعبين من قبل ى طارق عبدالسلام

ولذا :

لا تصدقوهم .. pic.twitter.com/ZmKIBep0lp — abdalahasanin (@abdalahasanin14) May 23, 2023

ويرى بعض المعلقين أن انخفاض الرواتب وضعف منظومة الطب الرياضي في الاتحادات المصرية -ما عدا كرة القدم- وغياب الدعم الإعلامي للألعاب الفردية، تدفع العديد من المصارعين إلى العزوف عن ممارسة الرياضة.

واعتبر آخرون هروب بغدودة صفعة في وجوه الاتحادات الرياضية في مصر التي تتنصّل من مسؤوليتها عن مثل هؤلاء اللاعبين الموهوبين، بل تهاجمهم وتحاول تشويه صورتهم.

وهاجم فريق ثالث تصرف اللاعب الشاب باعتبار أنه تدرّج في بلاده حتى صار بطلًا موهوبًا ثم غادرها بشكل غير لائق بدلًا من أن يمثلّها في البطولات الدولية، وفق رأيهم.

لاعب منتخب مصر للمصارعه احمد فؤاد بغدوده يهرب من بعثة منتخب المصارعه وقفل تليفونه وطبعا هيدورله ع بلد محترمة يلعب لحسابها زى كل الى سبقوه ده ان مكنش رتب بالفعل مع اتحاد بلد معين pic.twitter.com/yhTsIX1Ryb — الجهل أرخص متعة +18 (@Sherifoovich) May 21, 2023

المصري #أحمد_فؤاد_بغدودة بطل المصارعة الرومانية 🤼‍♂️.. سافر مع بعثة المنتخب ليشارك ببطولة افريقيا فى #تونس و نجح فى الحصول على الميدالية الفضية 🥈 الإتحاد المصري أعلن بعدها اختفاء اللاعب و هروبه وأنه يقوم بدراسة كافة الإجراءات القانونية ليحفظ حقوقه ، لكن دون دراسة الأسباب التى… pic.twitter.com/VrV0foEy1s — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) May 23, 2023