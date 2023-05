بلينكن: الهدنة في السودان ستكون بآلية مراقبة عن بعد وفرض عقوبات على المنتهكين (فيديو)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ودخل حيز التنفيذ مساء أمس الاثنين، سيكون بآلية “مراقبة عن بعد”.

ووجّه وزير الخارجية الأمريكي رسالة مصورة وقال “هذه رسالة موجهة إلى الشعب السوداني – إن العنف الذي ارتكبته القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، على مدى الشهر الماضي، كان مأساويا وبلا معنى ومدمرا”.

وأضاف بلينكن في رسالته المصورة “لقد اتحد العالم كله في الدعوة إلى إنهاء هذا الصراع، والإصرار على حل تفاوضي، وأن وقف إطلاق النار مدة 7 أيام الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم، مصمم للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية وإصلاح الخدمات الأساسية والبنية التحتية”.

In Jeddah, the Sudanese Armed Forces and the Rapid Support Forces signed the first ceasefire since the conflict began. It is past time to silence the guns and allow unhindered humanitarian access. I implore both sides to uphold this agreement — the eyes of the world are watching.

