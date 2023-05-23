“الإندومي الحار” متهم بقتل شاب مصري خاض تحديا عبر تيك توك.. وهذه آراء الأطباء (فيديو)

أثار مقطع مؤثر لمدوّنة الفيديو المصرية شريهان يوسف تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل بعدما أعلنت وفاة شقيقها خلال تحدي “الإندومي الكوري الحار” على تيك توك.

وقالت شريهان في مقطع فيديو على منصة تيك توك، إن شقيقها (17 عامًا) توفي بعد تعرضه لوكعة شديدة عقب تناول عددٍ من أكياس الشعرية الحارة سريعة التحضير أصابته بأضرار صحية مكث على إثرها 5 أيام بالمستشفى.

# ظهرت فتاة على تطبيق "تيك توك" مفجوعة بوفاة أخيها وعمره 17 عاما، وقالت إنه مات جراء الإفراط في تناول شعيرية "إندومي" الكورية الحارة التي "دمرت له الكليتين والمرارة". وقالت شريهان يوسف على حسابها الشخصي، وهي في حالة انهيار بعد طول بكاء على فقدانها لأخيها: "مش عارفة أقول إيه، مش… pic.twitter.com/CKPllW4sHh — عمر (@DRp5VbJhPKYKH0W) May 20, 2023

وأضافت باكية، خلال المقطع الذي حظي برواج واسع، إن الإندومي الكوري المعروف بأنه حار للغاية تسبب في مشاكل صحية لشقيقها فأدى إلى تدمير الكلى بالإضافة إلى انفجار المرارة، على حد قولها.

وحذرت شريهان الجميع بشدة من تناول الإندومي مؤكدة “خلوا بالكم من عيالكم متأكلوهمش إندومي. كلوا من بيوتكم”، وطالبت كل طبيب أو شخص صادفته حالة مشابهة أو لديه علم بأضرار هذه النوعية من المنتجات الغذائية أن ينشر تجربته ويتواصل معها لنشر الوعي بمخاطرها وتحذير الناس من أضرارها.

https://t.co/6owzSQSYzB

شاهد مقطع الفيديو الخاص بـشريهان يوسف! #TikTok كلام خطير الله المستعان — محمد ابو ملحه (@MlhhMhmd) May 20, 2023

وتواصل معها بالفعل أب سعودي يدعى أبو خالد، حكى تجربته مع طفله الذي نُقل إلى المستشفى هو الآخر في حالة إعياء شديد وشخّص الأطباء حالته بالتهاب في المرارة وفقًا للأعراض لكنه قرر إجراء بعض التحاليل لابنه للتأكد من حالته.

وتبيّن من التحاليل أن مرارة الطفل سليمة وأنه يعاني من التهاب معوي واضطرابات في الأمعاء وكان ذلك في أعقاب تناوله أحد أكياس “النودلز الكورية” التي حذره الأطباء بالفعل من مخاطرها فقاطعها تمامًا، وفق روايته.

شاهد مقطع الفيديو الخاص بـشريهان يوسف! TikTok https://t.co/c2JoQoz4rQ — Bin Awad (@BinAwad07956255) May 20, 2023

وظهرت شريهان في مقطع آخر وهي تستعرض شكل أكياس الإندومي الكوري التي وجهت إليها أصابع الاتهام في موت أخيها، وظهرت في مقطع ثالث تبكي بحرارة أثناء دفن شقيقها.

وقالت المؤثّرة المصرية لوسائل إعلام محلية إن شقيقها خاض تحديا على مدى قدرته على تناول هذه الشعرية الحارة، وسرعان ما أصيب بقيء حاد بالإضافة إلى ألم شديد وتهتك في المعدة و”ظل يتعذب” في المستشفى لأيام قبل أن يعلن الأطباء وفاته “بهبوط حاد في الدورة الدموية”.

وفاة شاب في تحدي "الإندومي الحار" على تيك توك عقب تناوله عددًا من الأكياس أصابته بأضرار صحية مكث على إثرها 5 أيام بالمستشفى pic.twitter.com/0ijmDOsNL8 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 22, 2023

من ناحية أخرى، قال خبير التغذية المصري مجدي نزيه، في تصريحات متلفزة، إن تناول الشعرية سريعة التحضير لا يؤدي إلى الموت، وفي حال حدوث ذلك بعد تناولها فلابد أن يحدد الطب الشرعي سبب الوفاة الحقيقي.

وأوضح أن الإندومي تحتوي على مادة مكسبة للنكهة والطعم، وقد تسبب ضمور نهايات الأعصاب في حالة الاعتماد على تناول هذه المادة 5 سنوات متتالية، وأضاف أن “التسمم الغذائي قد يؤدي إلى الوفاة، فالغذاء الملوث قد يؤدي إلى تسمم إذا كان بها مادة تؤدي للسمية”.

وقال استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد الدكتور محمد المنيسي، للقناة الأولى المصرية، إنه من الصعب الجزم بأن تناول الإندومي هو السبب في وفاة الشاب، لكنه أشار إلى أن التسمم الغذائي قد يكون سببًا.

وأضاف أن الشعرية تتكون من دقيق القمح، والضرر الحقيقي منها هو السعرات الحرارية لهذا لا يمكن تشجيع الأطفال أو الكبار على تناولها، إلا أنها حاصلة على تصريح بالتناول ويتم تصنيعها واستهلاكها في كثير من دول العالم.

في المقابل، حذّر استشاري التغذية العلاجية والسمنة الدكتور هاني جبران، من أن الشعرية سريعة التحضير غير صحية وقد تسبب قرحة في المعدة ومن الممكن أن تسبب مشاكل متعددة في البواسير أيضًا.

ونصح جبران الجميع بالامتناع عن الأكل خارج المنزل قدر الأماكن وخاصة المأكولات الحارة أكثر من الحد الطبيعي لأن ذلك يسبب العديد من المشاكل الصحية.

استشاري تغذية علاجية: النودلز سريعة التحضير غير صحية وقد تسبب قرحة في المعدة#مساء_dmc pic.twitter.com/YG2arhW47D — dmctv (@dmctv) May 21, 2023

وذهب الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية، إلى أبعد من ذلك فأشار إلى أن هذه الشعرية تسبب الكثير من الأمراض كونها غنية بالملح الصيني الذي يؤدي إلى تلف في خلايا الدماغ والصداع المزمن إضافة إلى السرطان، فضلًا عن زيادة الوزن.

وأكد في تصريحات لموقع محلي أن تأثيرها كبير على المعدة والكلى، وأيضًا على الإدراك وعدم التركيز أو التذكر، وزيادة حدة الانفعالات والتوتر التي يصحبها الإصابة بالضغط والتشنجات العضلية، ومرض الرعاش في مراحل متقدمة.

يُشار إلى أن موقع (القاهرة 24) المحلي نشر تحريات رسمية تتعلق بحصول مدير إدارة المخلفات والمواد والنفايات الخطرة بفرع القاهرة الكبرى التابع لجهاز شؤون البيئة على رشوة مالية مقابل عدم إعدام 90 طنًا من المواد الغذائية التالفة وهي عبارة عن شعرية سريعة التحضير (نودلز).