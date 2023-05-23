اعتقال 3 أشخاص على خلفية هتافات عنصرية ضد لاعب ريال مدريد البرازيلي (فيديو)

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أنها ألقت القبض على 3 أشخاص في مدينة فالنسيا على صلة بتوجيه هتافات عنصرية إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد خلال مباراة بنادي فالنسيا يوم الأحد الماضي.

وأثار الموقف العنصري الذي تعرّض له لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور ضجة عالمية وردودًا غاضبة، دفعت كبار نجوم كرة القدم إلى التعبير عن تضامنهم مع اللاعب البرازيلي.

وتعرض فينيسيوس لإهانات عنصرية من الجماهير في الملعب، خلال هزيمة ريال مدريد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم، يوم الأحد الماضي.

اتهام إسبانيا بالعنصرية.. ودعم من البرازيل

واتهم اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم وإسبانيا بالعنصرية بعد تعرضه لإساءات من المدرجات خلال الهزيمة من فالنسيا في ملعب ميستايا يوم الأحد.

وكتب فينيسيوس عبر تويتر بعد المباراة “لم تكن المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، العنصرية معتادة في الدوري الإسباني، إدارة المسابقة تعتبرها عادية، الاتحاد الإسباني يعتبرها طبيعية والمنافسون يشجعونها”.

وقال “بلد جميل، رحب بي وأحببته، لكنه تقبل أن يصدر للعالم صورة الدولة العنصرية، أشعر بالأسف اتجاه الإسبان الذين لا يتفقون معي لكن اليوم في البرازيل أصبحت إسبانيا معروفة بأنها بلد للعنصريين”.

وأضاف قائلا “أنا قوي وسأقطع الطريق كله لمناهضة العنصريين حتى إذا كان الطريق بعيدا”.

وفي هذا السياق قال (كارلو أنشيلوتي) مدرب ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع بقاء اللاعب البرازيلي مع النادي الإسباني رغم التعرض لهتافات عنصرية خلال مباريات عديدة في الدوري المحلي.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي “لا أعتقد أنه سيترك إسبانيا، لأنه يحب كرة القدم ويحب ريال مدريد، حبه كبير جدا للنادي وهو يريد أن يقضي مسيرته هنا”.

ريال مدريد يتقدم بشكوى

من جانبه، أعلن ريال مدريد في بيان، أمس الاثنين، أنه تقدم بشكوى للادعاء الإسباني من توجيه هتافات عنصرية إلى لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور عند اللعب في ضيافة فالنسيا يوم الأحد، معتبرًا ذلك جريمة كراهية.

وقال النادي الإسباني “يؤكد نادي ريال مدريد رفضه الكامل وإدانته للأحداث التي وقعت ضد لاعبنا فينيسيوس جونيور”، مشيرا إلى أن الهتافات ذاتها تمثل من وجهة نظره “جريمة كراهية”؛ مما دعا النادي إلى التقدم بشكوى إلى مكتب المدعي العام.

وقالت حركة ضد التعصب واتحاد لاعبي كرة القدم في إسبانيا في بيان مشترك إنهما سيتقدمان أيضا بشكوى لمكتب الادعاء من توجيه هتافات عنصرية ضد لاعب أسود.