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عودة تطبيق إنستغرام للعمل بعد انقطاعه عن آلاف المستخدمين في العالم

عودة إنستغرام إلى العمل بعد انقطاعه عن آلاف المستخدمين في العالم (رويترز)
22/5/2023

عاد تطبيق إنستغرام إلى العمل لدى معظم المستخدمين بعد حل مشكلة فنية تسببت في انقطاع الخدمة عن آلاف المستخدمين، أمس الأحد، بحسب ما قالت شركة ميتا المالكة للتطبيق.

وقال متحدث باسم الشركة لرويترز “في وقت سابق اليوم تسببت مشكلة فنية في عدم قدرة بعض الأشخاص على الدخول إلى التطبيق”. وأضاف “تمكنا من حل المشكلة بأسرع ما يمكن لكل من تأثر بتوقف الخدمة”.

ولم تكشف الشركة عن عدد من تضرروا من تعطل الخدمات، لكن موقع (داون ديتكتور) الإلكتروني أظهر أكثر من 100 ألف حالة في الولايات المتحدة و24 ألفا في كندا وأكثر من 56 ألفا في بريطانيا.

وأبلغ أكثر من 180 ألف مستخدم عن وجود مشكلات في الدخول إلى التطبيق في ذروة انقطاع الخدمة.

ويرصد موقع (داون ديتكتور) حالات انقطاع الخدمات عن طريق جمع تقارير من عدة مصادر، وتشمل هذه المصادر المستخدمين.

المصدر : رويترز