عودة تطبيق إنستغرام للعمل بعد انقطاعه عن آلاف المستخدمين في العالم

عاد تطبيق إنستغرام إلى العمل لدى معظم المستخدمين بعد حل مشكلة فنية تسببت في انقطاع الخدمة عن آلاف المستخدمين، أمس الأحد، بحسب ما قالت شركة ميتا المالكة للتطبيق.

وقال متحدث باسم الشركة لرويترز “في وقت سابق اليوم تسببت مشكلة فنية في عدم قدرة بعض الأشخاص على الدخول إلى التطبيق”. وأضاف “تمكنا من حل المشكلة بأسرع ما يمكن لكل من تأثر بتوقف الخدمة”.

Instagram is back! Sorry for the trouble – we had a brief outage earlier and resolved the issue that caused it. #instagramdown — Instagram Comms (@InstagramComms) May 22, 2023

ولم تكشف الشركة عن عدد من تضرروا من تعطل الخدمات، لكن موقع (داون ديتكتور) الإلكتروني أظهر أكثر من 100 ألف حالة في الولايات المتحدة و24 ألفا في كندا وأكثر من 56 ألفا في بريطانيا.

User reports indicate Instagram is having problems since 7:56 PM EDT. https://t.co/lXKoHvktSg RT if you're also having problems #Instagramdown — Downdetector (@downdetector) May 21, 2023

وأبلغ أكثر من 180 ألف مستخدم عن وجود مشكلات في الدخول إلى التطبيق في ذروة انقطاع الخدمة.

ويرصد موقع (داون ديتكتور) حالات انقطاع الخدمات عن طريق جمع تقارير من عدة مصادر، وتشمل هذه المصادر المستخدمين.