عودة تطبيق إنستغرام للعمل بعد انقطاعه عن آلاف المستخدمين في العالم

عاد تطبيق إنستغرام إلى العمل لدى معظم المستخدمين بعد حل مشكلة فنية تسببت في انقطاع الخدمة عن آلاف المستخدمين، أمس الأحد، بحسب ما قالت شركة ميتا المالكة للتطبيق.

وقال متحدث باسم الشركة لرويترز “في وقت سابق اليوم تسببت مشكلة فنية في عدم قدرة بعض الأشخاص على الدخول إلى التطبيق”. وأضاف “تمكنا من حل المشكلة بأسرع ما يمكن لكل من تأثر بتوقف الخدمة”.

Instagram is back! Sorry for the trouble – we had a brief outage earlier and resolved the issue that caused it. #instagramdown

— Instagram Comms (@InstagramComms) May 22, 2023