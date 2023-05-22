سنان أوغان يعلن دعمه أردوغان في جولة الإعادة للانتخابات التركية (فيديو)

أعلن سنان أوغان، المرشح الذي حل ثالثًا في نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية، اليوم الاثنين، أنه سيدعم الرئيس رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات المقررة الأحد المقبل.

وقال أوغان الذي حاز 5.2% من الأصوات في الجولة الأولى “أطلب من الناخبين الذين صوتوا لنا في الجولة الأولى أن يصوتوا لأردوغان في الجولة الثانية”.

وحصل أردوغان على 49.5% من الأصوات، ونال خصمه كمال كليجدار أوغلو 44.9%، أي بفارق 2.5 مليون صوت.

وقال أوغان “مفاوضاتنا جرت حول المبادئ التالية: محاربة الإرهاب، ووضع جدول زمني لإعادة اللاجئين، وتعزيز مؤسسات الدولة التركية”.