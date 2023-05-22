إغلاق طرق ووقف حركة القطارات وإجلاء سكان.. حريق “خارج عن السيطرة” شرق تل أبيب (فيديو)

تسبب حريق كبير قرب مدينة بتاح تكفا شرق تل أبيب-يافا (المنطقة الوسطى بإسرائيل) في تعطيل حركة المرور، منذ صباح اليوم الاثنين، في حين يحاول 16 فريق إطفاء إسرائيليًّا السيطرة على الحريق بمساعدة الطائرات.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية باندلاع حريق كبير في غابة قرب تقاطع سيغولا في بتاح تكفا، وبأن فرق الإطفاء والطائرات تحاول إخماد الحريق من دون جدوى حتى الآن بسبب الرياح العاتية.

وتم إغلاق الطريق 40 من تقاطع سيغولا إلى مفرق ياركونيم أمام حركة المرور، كما تم إيقاف حركة القطارات في محطات “شارون رينغ” بسبب قرب النار من المسار، إضافة إلى الإبلاغ عن أعطال ناتجة عن حرائق الغابات.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، بإخلاء منازل السكان في المنطقة القريبة من خطوط محطة القطار في بتاح تكفا-سيغولا، وأضافت أن حركة القطارات توقفت كذلك في محطات أخرى عدة.

ونقلت عن بيان للشرطة الإسرائيلية أن “رجال الإطفاء يعملون حاليًّا للسيطرة على حريق في منطقة مكشوفة بالقرب من تقاطع سيغولا في بتاح تكفا، ويحوّلون حركة مرور المركبات إلى طرق بديلة للسماح لرجال الإطفاء بالوصول إلى مكان الحريق والحفاظ على سلامة السكان”.

في خضم ذلك، أجْلت الشرطة حوالي 200 طالب كانوا يقضون وقتًا في حديقة مجاورة بمساعدة مروحية تابعة لوحدة الطيران التابعة لشرطة الإنقاذ، وطالب البيان السكان بعدم الاقتراب من المنطقة والامتثال لتعليمات ضباط الشرطة في الميدان.